Из-за поступка Андрея Зельцера у кремлевских пропагандистов случилась истерика 9 2.10.2021, 9:43

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Соловьев в течение часа вопил от страха.

Из-за смелого поступка Андрея Зельцера, давшего отпор бандитам в своем доме, у кремлевских пропагандистов случилась истерика.

«Минчанин Андрей Зельцер встретил лукашенковских гестаповцев с ружьем и погиб как герой. Путинская инфоприслуга в истерике. Вооруженное сопротивление - ее главный кошмар. Соловьев вместе с гостями студии в течение часа вопит от страха», — пишет российское демократическое издание graniru.org.

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