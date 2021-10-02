Из-за поступка Андрея Зельцера у кремлевских пропагандистов случилась истерика

Из-за поступка Андрея Зельцера у кремлевских пропагандистов случилась истерика9
- 2.10.2021, 9:43
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Соловьев в течение часа вопил от страха.
Из-за смелого поступка Андрея Зельцера, давшего отпор бандитам в своем доме, у кремлевских пропагандистов случилась истерика.
«Минчанин Андрей Зельцер встретил лукашенковских гестаповцев с ружьем и погиб как герой. Путинская инфоприслуга в истерике. Вооруженное сопротивление - ее главный кошмар. Соловьев вместе с гостями студии в течение часа вопит от страха», — пишет российское демократическое издание graniru.org.