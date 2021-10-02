Новое лекарство от COVID-19 дает многообещающие результаты 2 2.10.2021, 9:50

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Препарат эффективен и против штамма «дельта».

Лабораторные исследования показывают, что экспериментальный пероральный противовирусный препарат против COVID-19, разработанный Merck & Co (MRK.N), молнупиравир, вероятно, будет эффективен против известных вариантов коронавируса, включая доминирующую, высоконтагиозную «дельту», сообщает pharmalive.com.

Поскольку молнупиравир не нацелен на спайковый белок вируса — цель всех нынешних вакцин против COVID-19 — который, на сегодняшний день и определяет различия между вариантами, препарат должен быть одинаково эффективным против большинства штаммов — заявляют ученые.

Молнупиравир нацелен на вирусную полимеразу — фермент, необходимый вирусу для создания собственных копий. Влияя работу этого фермента, молнупиравир способен нарушить процесс репликации (удвоения) вируса, тем самым остановив производство новых вирусных частиц в организме.

Merck отмечает, что наибольшая эффективность препарата достигается при максимально раннем начале курса лечения.

Merck ожидает, что III фаза клинических испытаний препарата завершится в начале ноября.

В исследование были включены негоспитализированные пациенты с COVID-19, в срок не более пяти дней от начала симптомного заболевания, имеющие факторы риска тяжелого заболевания.

После завершения третьей фазы КИ, если результаты ее будут удовлетворительными, компания подаст заявление на регистрацию препарата в FDA.