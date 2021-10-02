Ученые: Земля стала более тусклой, чем буквально 17 лет назад 1 2.10.2021, 10:02

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В чем причина?

Ученые провели исследование, которое продемонстрировало, что наша планета уже не такая яркая, как была буквально пару десятков лет назад. Они считают, что причиной этого может выступать стремительное изменение климата.

Об этом сообщает Forbes (перевод — planetanovosti.com).

Когда на Землю светит Солнце, то она отражает примерно третью часть этого света назад в космическое пространство. Но из-за того, что океаны стали намного теплее, отражательная способность планеты заметно снизилась. Ее еще называют альбедо. Филипп Гуд отметил, что снижение альбедо – это полная неожиданность для специалистов, ведь результаты заметно отличаются от тех, которые были получены еще 17 лет назад.

Ученые провели анализ данных, полученных со спутников и оценили земное сияние. Они заметили, что альбедо стало ниже примерно на 0,5%. Стоит отметить, что большинство данных поступило всего за три года, с 2015 по 2017 года включительно. По мнению специалистов основной причиной происходящего является то, что над восточной частью Тихого океана значительно уменьшилось количество отражающих облаков из-за потепления воды. Подобное является тревожным сигналом.

Долгое время многие эксперты считали, что глобальное потепление приведет к тому, что отражательная способность планеты увеличится и это положительно скажется на ситуации, которая сложилась на Земле. Но последнее исследование демонстрирует абсолютно обратный эффект.

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