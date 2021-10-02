Сними погоны, трусливый генерал!7
- 2.10.2021, 10:25
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Бумеранг вернется к каждому.
Хунта пытается слепить «сакральную жертву» из погибшего сотрудника КГБ, пишет в своем телеграм-канале политолог Дмитрий Болкунец.
Недоразумение Тертель продемонстрировал свою истинное лицо перед офицерским корпусом. Не способен оказался взять на себя ответственность и подать в отставку.
Сними погоны, трусливый генерал! Твой боец погиб из-за того беспредела, которое творят по команде потерявших берега командиров силовых структур.
Рыба гниет с головы. Лукашенко, называющий себя главнокомандующим, не нашел мужества приехать проститься с погибшим сотрудником КГБ.
Не хватило смелости посмотреть в глаза родственникам и офицерам.
Два человека погибли из-за этого самозванца, с треском проигравшего выборы…
Бумеранг вернется к каждому.
Я верю, что найдется человек, который не дрогнет и положит конец беспределу и террору.
Справедливость восторжествует!
Очень жаль, что люди продолжают гибнуть из-за трусливого ублюдка и нескольких его прислужников.