В Могилеве загорелся металлургический завод
- 2.10.2021, 10:33
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Пожар произошел в здании цеха технической дроби.
ЧП произошло накануне вечером в Могилеве на улице Курако, сообщили в МЧС.
Как отмечается, пожар произошел в одноэтажном кирпичном здании цеха технической дроби на территории Могилевского металлургического завода.
«В результате пожара повреждены 80 квадратных метров шиферной кровли. Пострадавших нет. Техпроцесс предприятия не нарушен. Причина пожара устанавливается», — сообщает МЧС.