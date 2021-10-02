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В Могилеве загорелся металлургический завод

  • 2.10.2021, 10:33
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В Могилеве загорелся металлургический завод

Пожар произошел в здании цеха технической дроби.

ЧП произошло накануне вечером в Могилеве на улице Курако, сообщили в МЧС.

Как отмечается, пожар произошел в одноэтажном кирпичном здании цеха технической дроби на территории Могилевского металлургического завода.

«В результате пожара повреждены 80 квадратных метров шиферной кровли. Пострадавших нет. Техпроцесс предприятия не нарушен. Причина пожара устанавливается», — сообщает МЧС.

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