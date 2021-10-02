Партия Саакашвили пообещала освободить лидера после победы на выборах 2.10.2021, 10:36

Сторонников экс-президента Грузии призвали идти на участки и голосовать.

Председатель оппозиционной партии Единое национальное движение Никанор Мелия заявил, что лидер политсилы Михаил Саакашвили будет освобожден после победы на местных выборах.

Политик призвал всех своих сторонников идти в субботу и голосовать, сообщает «Интерфакс-Украина».

«После нашей победы на завтрашних выборах Михaил Саакашвили первым поздравит грузинский народ с исторической победой, пока из тюрьмы, но очень скоро — с воли», — заявил Мелия.

Оппозиционные силы считают выборы в органы местного самоуправления референдумом по доверию к действующим властям.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили во время брифинга вечером 1 октября заявил, что Саакашвили задержан в Грузии. По его словам, правоохранители заранее знали о перемещениях политика и полностью контролировали процесс.

В прокуратуре Грузии заявили, что Саакашвили приговорен к шести годам тюрьмы и доставлен в пенитенциарное учреждение «для выполнения решений».

Главу грузинского посольства вызвали в МИД Украины для объяснений. Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского заявил, что в ОП внимательно следят за ситуацией и что глава государства обеспокоен новостями о задержании Саакашвили.

Сам политик сообщил, что объявил голодовку и потребовал встречи с украинским консулом.

До этого в МВД страны опровергали информацию о том, что Саакашвили пересек государственную границу страны.

Утром 1 октября Михaил Саакашвили сообщил, что прибыл в Грузию. Это подтвердили в его украинском офисе. Саакашвили призвал своих сторонников провести митинг в его поддержку и 2 октября прийти на выборы, чтобы «спасти Грузию».

Саакашвили не был в Грузии с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.

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