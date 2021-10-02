«Синепалый и Кочанова приближают самоуничтожение системы» 1 2.10.2021, 10:44

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Таракан проговорился проговорился сразу о нескольких важных вещах.

Немного о вчерашнем совещании у Таракана. Интереснее было про кадры и итальянскую забастовку государственных служащих. Здесь синепала понесло, и он проговорился сразу о нескольких вещах, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Первое. Забастовки государственных служащих в любом формате боятся. Ибо и без того дряхлый аппарат может просто рухнуть под собственным весом.

Второе. Боятся признать очевидное - эта забастовка уже идет. Но даже не от желания бастовать или что-то кому-то демонстрировать, а из-за банальной невозможности выполнять все абсурдные поручения, которые сыплются сверху, как из бездонного рога изобилия, причем они постоянно противоречат друг другу. А многие - изначально невыполнимы.

Третье. По малейшему подозрению в нелояльности менять будут на проверенные кадры из районов. Это давний концепт кадровой реформы от Кочановой. Не любят ее в городе и за глаза смеются. Поэтому нужно осуществить массовую ротацию и привезти деревню в город. Кстати, именно под ее началом за последнее время сменилось абсолютное большинство руководителей районов.

В центральных аппаратах каждый специалист на счету и на грани нервного срыва, тем более увольняться не дают. В районах, в общем-то, та же ситуация. Поменять местами одних и других означает увеличить общую некомпетентность до запредельных величин и приблизить самоуничтожение системы. Смыть ее в канализацию. Как говорится, кто на что учился.

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