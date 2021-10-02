Врачи рассказали, как коронавирус меняет внешность человека 2.10.2021, 10:50

Механизм воздействия COVID-19 на организм скрывает еще много загадок.

Трихолог и дерматовенеролог клиники NACFF Татьяна Егорова рассказала «Главреду», как COVID-19 способен менять внешность человека. По ее словам, у некоторых заразившихся коронавирусом людей изменялся цвет волос.

Врач рассказала, что цвет волос одной из ее пациенток после коронавируса начал становиться на два тона светлее, однако их структура не изменилась. Эффект был только в цвете. Она подчеркнула, что механизм воздействия болезни на организм человека еще предстоит тщательно изучать в течение нескольких лет.

Профессор Юлия Галлямова, также являющаяся трихологом, подтвердила, что COVID-19 может оказывать влияние на цвет волос, и предположила, что это происходит из-за атаки болезни на иммунную систему. Коронавирус в ряде случаев может вызвать выпадение волос и облысение, однако, пока нельзя сделать научные выводы о причинах «коронавирусного» осветления волос, так как специалисты не располагают соответствующей статистикой.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников ответил на вопрос о том, способен ли коронавирус вызывать рак. По его словам, будучи вирусной инфекцией, он, теоретически, может провоцировать рак, как и любой вирус.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».