Саакашвили обратился из тюрьмы к своим сторонникам 3 2.10.2021, 11:19

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Политик назвал условие, при котором может выйти на свободу в ближайшие дни.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный накануне после возвращения страну, написал письмо из тюрьмы, в котором призвал сторонников идти на выборы 2 октября.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мои дорогие соратники и мое обожаемое грузинское общество, когда я все оставил в Киеве и приехал сюда, я знал, что с большой вероятностью меня задержат. <...> Но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас», — написал Саакашвили. Он также назвал приговоры, из-за которых его арестовали сфабрикованными, в том числе по заказу Владимира Путина.

Бывший президент Грузии призвал сторонников прийти 2 октября на выборы, «чтобы ни один голос не был потерян».

«Моя свобода и, что в тысячу раз важнее, свобода Грузии, полностью зависят от вашей активности и боеспособности в ближайшие дни. От этого также зависит международная поддержка. Прошу не бойтесь и до конца верьте, что наша победа в наших же руках», — заявил Саакашвили.

Утром 1 октября, накануне выборов в органы местного самоуправления, Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию.

Вечером того же дня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании бывшего президента Грузии.

В Грузии Саакашвили заочно приговорен к двум тюремным срокам.

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