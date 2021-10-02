Ученые нашли древнего византийского воина со следами уникальной операции 2.10.2021, 11:27

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Иллюстрационное фото

Форт, где его обнаружили, находится в Западной Фракии.

Археологи занимались изучением византийского форта и обнаружили там останки воина, на которых отчетливо были заметны следы уникального хирургического вмешательства. Он имел сломанную челюсть, которую сшили с помощью прочной золотой нити.

Об этом сообщает Live Science (перевод — planetanovosti.com).

Форт находится в Западной Фракии, на территории современной Греции. Предположительно, воин жил еще в 14 столетии нашей эры. Тогда Византийская империя на регулярной основе защищалась от османов, которые постоянно нападали на страну. Воина нашли без головы. Скорее всего, произошло падение форта и мужчина в результате попал в руки врагов. Специалисты сделали выводы, что его голову похоронили отдельно, ведь остальное тело обнаружить не получилось. Возле черепа также находилось несколько осколков сосуда из керамики, который мог применяться для того, чтобы вырыть яму.

Когда ученые начали рассматривать череп, то заметили сломанную челюсть, но при этом перелом успел полностью зажить. Врач, который жил практически 650 лет назад, очень умело соединил между собой части челюсти, используя для этого золотую проволоку. Пока что эксперты не могут сказать, каким образом был полученный подобный перелом. Это могло быть последствием падения с лошади, попадания баллистического снаряда или же ранение во время боя. Детальный анализ останков показал, что мужчина перед смертью был сильно ударен по голове. Возможно, это и стало причиной его смерти.

Умер воин в возрасте около 40 лет. Перелом челюсти при этом был получен примерно за 10 лет до смерти. Ученые отметили, что этот мужчина был достаточно важной персоной, раз лечению было уделено такое внимание.

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