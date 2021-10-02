Новый рекорд: Польша за сутки не пустила 601 нелегала со стороны Беларуси 4 2.10.2021, 11:41

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Литовские пограничники развернули 84 мигрантов.

Мигранты продолжают попытки незаконно проникнуть в Евросоюз из Беларуси через Польшу и Литву. Пограничные службы двух стран сообщили последние данные.

Сотрудники пограничной службы Польши сообщили, что задержали 29 мигрантов: 23 иракца, 3 иранца, 2 ангольца и гражданина Конго. Также были задержаны 5 иностранцев, которые оказывали помощь в пересечении границы, из них 2 украинца, 2 сирийца и гражданин Молдовы. Всего на белорусско-польской границе в первый день октября зафиксировали 601 попытку незаконного перехода.

Ночью с пятницы на субботу литовские пограничники не пустили в страну 84 мигранта, которые хотели перейти границу в несанкционированных местах. По данным пограничных служб Литвы, в четверг их было 93, в среду — 54, во вторник — 63, в понедельник — 17, сообщает Delfi.lt.

В пятницу мигранты отправились из Беларуси в Игналинский, Шальчининкайский, Варенский и Лаздийский районы Литвы. Как и в предыдущие дни, большинство мигрантов — 69, пытались попасть в Западную Европу. В Литву их не пустили.

В течение дня с белорусской стороны, в Лаздияйском районе, были слышны одиночные выстрелы. Возле муниципалитета Друскининкай, на белорусской стороне, также были слышны выстрелы. Предполагается, что стреляли на полигоне в Беларуси.

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