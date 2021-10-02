В Иране на секретном военном объекте прогремели взрывы 1 2.10.2021, 11:45

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На территории комплекса проводится разработка ракетного оружия.

В открытых источниках были опубликованы фотографии секретного объекта Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) в районе Тегерана, на которых ряд зданий были повреждены вследствие взрыва, пишет «Информационный навигатор».

По имеющейся информации, на территории данного комплекса проводится разработка ракетного оружия. Повреждения же на зданиях появились буквально несколько дней назад.

Эксперты отмечают, что подобного рода ЧП не так давно имело место на ядерном объекте в Натанзе, но тогда Иран не стал скрывать факт инцидента и возложил ответственность за произошедшее на Израиль.

Отдельно следует отметить тот факт, что именно этот объект прикрывал расчет ЗРК «Тор», который 8 января 2020 года гражданский авиалайнер украинской компании МАУ расценил как угрозу и сбил его сразу после взлета.

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