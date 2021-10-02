Минчанка захотела записаться на ревакцинацию от COVID-19, но что-то пошло не так 6 2.10.2021, 11:54

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Как власти срывают прививочную кампанию в Беларуси.

В начале июля минчанка Марина (имя изменено) и ее супруг вакцинировались китайским «Синофармом» и сейчас хотели бы ревакцинироваться, пишет zerkalo.io.

«В идеале, из той информации, что я читала, сделать это в декабре, когда пройдет полгода, — рассуждает собеседница. — Но, так как эффективность „Синофарма“ от COVID-19 79 процентов, мы бы хотели подстраховаться и привиться „Спутником V“ раньше. Я обратилась в свою поликлинику. Там сказали: вторую прививку они нам пока не сделают».

Но почему, задается вопросом Марина.

Минчанка Марина — человек, который обеими руками за прививки. Летом в их семье от коронавируса умер свекор, поэтому они не понаслышке знают, насколько опасен может быть COVID-19.

— Свекор не был привит. Когда его госпитализировали, его доктор сказал: у тех, кто привился, вероятность оказаться в реанимации значительно меньше, — вспоминает Марина и говорит, что после данной ситуации стала волноваться за супруга. — Эффективность «Синофарма» от COVID-19 79 процентов. Муж, в отличие от меня, коронавирусом не болел. Мы не знаем, как может повести себя его организм, поэтому решили не ждать полгода, а перестраховаться и привиться еще и «Спутником V».

По словам женщины, когда она обратилась с вопросом о ревакцинации в свою поликлинику, ей ответили, что вторую прививку ей не сделают и посоветовали связаться в Минздравом.

— В министерстве меня соединили с дежурным врачом. Услышав мою ситуацию медик посоветовала не волноваться и, прежде чем решаться на ревакцинацию, сдать тест на антитела, — передает тот разговор Марина. — Сказала, если антитела есть, то вторая прививка не нужна. К тому же, по ее словам, в рекомендациях Минздрава якобы говорится лишь об одной прививке. А для второй у нас нет нормативной базы.

По словам Марины, ВОЗ и российские медики, на которых она подписана в соцсетях, советуют ревакцинироваться. Поэтому сложившаяся ситуация минчанку удивила.

— Если я хочу сделать прививку, то почему не могу? — задается вопросом собеседница.

— Министерством здравоохранения определено, что ревакцинацию можно проводить через девять месяцев после первичной вакцинации, — пояснил в эфире телеканала «Беларусь 1» Александр Тарасенко, замминистра здравоохранения — Главный государственный санитарный врач Беларуси.

По словам Александра Тарасенко, в Беларуси первые вакцины были введены в конце января-феврале, а массовая вакцинация началась в апреле, поэтому, если отсчитать девять месяцев, массовая ревакцинация в стране стартует к концу года.

— Если я укололась первый раз «Синофармом», то дальше мне можно вводить только «Синофарм»? — уточнила у замминистра ведущая.

— Нет, не обязательно, — ответил он.

А что говорят о ревакцинации в поликлиниках?

Судя по всему, с вопросом о ревакцинации в поликлиники белорусы пока особо не обращаются. В поликлинике № 39 Минска, куда мы позвонили, как обычные пациенты, и спросили, можно ли получить вторую вакцину, сообщили: «пока у нас нет об этом информации, наберите на следующей неделе». А в справке поликлиники № 3 Бреста, удивились и сказали, что мы первые, кого заинтересовал данный вопрос.

— Сколько времени у вас прошло от первой прививки, — сразу же переспросила специалист и, услышав в ответ, «четыре месяца», уточнила. — Раньше, чем через полгода, ревакцинацию делать не стоит. Считается, [что после прививки] иммунитет вырабатывается на полгода-год, поэтому раньше прививаться еще рано. Иммунитет еще есть.

— А если сделать вторую прививку на опережение, то это будет вредно?

— [После прививки] вырабатываются иммунные тела. Они идут как отзыв на вещество, которое вводится, [и] за счет этого вырабатывается иммунитет. Если у вас эти титры хорошие (т.е. достаточно антител, — Прим.ред.), и еще есть иммунитет, то для чего делать организму лишнюю встряску. Ведь любая прививка — это небольшая, но встряска, — просто и понятно пояснила собеседница. — Через полгода они (иммунные тела. — Прим. Ред.) начинают утихать, тогда можно ревакцинироваться.

В поликлинике № 3 Минска, куда мы также обратились как обычные пациенты, сказали: вторую прививку вам сделают. Для этого нужно с паспортом и выпиской о первой прививке прийти в медучреждение.

— Подождите, а как давно вы делали первую прививку, — уточнила женщина на том конце провода и, услышав, что «четыре месяца» назад, предупредила. — Тогда для начала нужно подойти к врачу и сделать тест на антитела. Если антитела есть, то вторую прививку вам не сделают, ведь пока антитела есть, ваш организм борется.

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