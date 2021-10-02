Алексей Навальный стал лауреатом польской премии «Рыцарь свободы» 2.10.2021, 11:59

Церемония вручения пройдет в Варшаве 5 октября.

Российский оппозиционер Алексей Навальный стал лауреатом премии "Рыцарь свободы", которую учредил польский Фонд имени Казимира Пулавского. Об этом сообщается на сайте фонда.

Навальный получил премию "в знак признания его выдающихся усилий по продвижению демократических ценностей в России, а также многолетнего стремления нести ценности свободы, справедливости, уважения к закону и ответственности в российской государственной системе".

Церемония вручения премии пройдет в Варшаве 5 октября. Вместо Навального, который находится в колонии по делу "Ив Роше", награду получат его соратники Владимир Милов и Леонид Волков.

В феврале Алексей Навальный был удостоен премии имени политика Бориса Немцова в 10 тысяч евро "за смелость в отстаивании демократических ценностей в России". Политик сообщил, что разделит денежную часть премии между четырьмя семьями активистов.

Премия "Рыцарь свободы" вручается ежегодно с 2005 года людям, "внесшим свой вклад в продвижение принципов Казимира Пуласки" — свободы, справедливости и демократии.

Казимир Пуласки жил в XVIII веке, он известен как борец за независимость Польши и США. Во время войны за независимость США он был генералом континентальной армии страны. Ранее единственным россиянином, который получил премию "Рыцарь свободы", был Михаил Ходорковский.

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