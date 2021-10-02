У рабочих Добрушской бумажной фабрики «Герой труда» появился веский повод бастовать
- 2.10.2021, 12:14
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Администрация скрыла ЧП с резчиком бумаги.
На Добрушской бумажной фабрике «Герой труда» (филиал холдинга «Белорусские обои») в середине сентября произошел трагический инцидент. Информацией с «Флагштоком» о происшествии спустя две недели поделились работники фабрики.
Несчастный случай произошел с резчиком бумаги Александром Лачковым. При работе на китайском станке он получил смертельную травму. Похороны прошли 15 сентября. У Александра остались двое несовершеннолетних детей.
Спецслужбы провели беседу с коллегами рабочего, чтобы информация о его гибели не стала достоянием общественности. Сайт завода и местные СМИ умолчали о трагическом случае.
В такой ситуации участие в забастовке для рабочих — это еще и способ сохранить свои жизни и здоровье.