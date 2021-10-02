Мыльный Путин 4 Андрей Пивоваров, «Каспаров»

2.10.2021, 12:15

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Культ личности сыграл забавную шутку с главой Кремля.

Недавно один из подследственных попросил передать ему несколько кусочков мыла в форме бюста Путина.

Передавать в СИЗО мыло не запрещено. Его форма и размер никак в общем-то не регламентированы. Но на приемке проверяли, нет ли в мыле чего запрещенного, и разрезали пару бюстов ножом. Одному даже отрезали голову.

Получив бюсты в таком непотребном виде, подследственный написал огромную жалобу. Он изложил, что как патриот и человек, уважающий Владимира Владимировича Путина, чувствует себя глубоко оскорбленным и считает это идеологической диверсией.

Через пару дней к нему прибежал взмыленный начальник, ответственный за воспитание, и очень попросил никуда и никому это не отправлять и в целом прекратить эксперименты с вождем.

Забавно, что ключевого вопроса он так и не задал: как настолько патриотично настроенные люди решились мыться святым.

Андрей Пивоваров, «Каспаров»

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