«Это был какой-то кошмар!»: белоруска полдня искала маму, которую увезли в больницу с тяжелым COVID-19 10 2.10.2021, 12:18

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Душераздирающая история жительница Барановичей.

Четвертая волна коронавируса уже несколько недель, как накрыла Беларусь. Рекордные данные по количеству заражений и смертей регистрируются практически каждый день. А в редакцию Intex-press обращаются жители Барановичей, которых так или иначе «зацепила» новая волна COVID-19. Вот история одной из горожанок – Ксении, которой довелось столкнуться с «особенностями» организации медпомощи во время пандемии.

Заболела сама, потом мама

Ксения заболела 10 сентября: у нее поднялась температура, ощущалась сильная слабость и усталость. Было очевидно, что, скорее всего, она заразилась коронавирусом.

А через пару дней заболела и моя мама. Около недели у нее держалась высокая температура на уровне 38–39 градусов. Мы вызвали участкового терапевта, маме назначили лечение, прописали антибиотики, витамины, но температура по-прежнему не спадала, – рассказывает Ксения.

Кроме этого, мама Ксении несколько раз ходила в поликлинику, где у нее брали кровь для теста на наличие антител. Но тест был отрицательный.

– Так как состояние моей мамы не улучшалось, мы снова вызвали участковую на дом. Врач сказала, что, вполне вероятно, у мамы пневмония, потому что слышны шумы в легких. Она выписала направление на флюорографию и на госпитализацию в больницу. При этом общее состояние мамы было очень плохое, ей сильно нездоровилось, – поясняет Ксения.

«В заключении было написано, что у мамы обычная ОРВИ в легкой форме»

Мама горожанки отправилась в больницу вместе с вещами в надежде, что ее госпитализируют. По словам Ксении, у ее мамы снова взяли кровь на антитела, врач послушала, но ничего не услышала.

– Сделали снимок, который почему-то ничего не показал. А в заключении написали, что у мамы обычная ОРВИ в легкой форме, – рассказывает горожанка. – Я, конечно, была просто в шоке. Какая легкая форма, если у человека больше недели держится высокая температура?! В итоге мы забрали её из больницы на машине, потому что самостоятельно передвигаться она была не в состоянии.

Ксения недоумевает, как пожилого человека – а такие люди, как известно, в зоне риска – да еще в таком состоянии, можно отправлять лечиться домой? К тому же если у него есть направление на госпитализацию?

– Кто принимает такие решения? Медики не услышали пневмонию, но видно же, что человек в плохом состоянии! – возмущается горожанка.

«Меня перенаправляли с одного номера на другой»

А маме Ксении стало настолько плохо, что пришлось снова вызывать участкового терапевта, которая, осмотрев женщину, уже вызвала скорую. По словам горожанки, работники скорой очень удивились, почему ее маму с такой серьезной симптоматикой не госпитализировали раньше.

– В итоге 23 сентября, примерно в районе 17 часов, ее забрали в больницу. Вот только история на этом не заканчивается. Через какое-то время я решила позвонить маме, спросить, как у нее дела, как ее довезли, но она почему-то не отвечала. Я долгое время звонила и реально начала сильно волноваться, – вспоминает Ксения. – Я обзвонила все больницы. Меня перенаправляли с одного номера на другой, никто мне толком не мог ответить, где находится моя мама. В тот вечер я не звонила только в одно место – в морг… Это был какой-то кошмар!

По словам горожанки, на протяжении пяти часов она не знала, где ее мама и что с ней. И все это время не могла найти себе места. К счастью, к 22 часам Ксении сообщили, что ее мать все-таки доставили в больницу и госпитализировали. Как оказалось, сначала больную привезли в городскую больницу, а оттуда направили в кожно-венерологический диспансер, который сейчас переоборудован для больных COVID-19.

– Я не понимаю, где можно катать человека в карете скорой помощи целых пять часов! Пандемия длится уже почти два года – неужели систему в Барановичах за это время нельзя было наладить так, чтобы существовал мониторинг мест в больницах, чтобы сообщалось об этом в скорую? Ну, как это так – скорая возит человека неизвестно где столько времени! – возмущается Ксения.

Мама горожанки пролежала в больнице шесть дней. Лечение и уход, по словам Ксении, были хорошими, в палате было всего два человека.

«Сколько людей я успела заразить, сидя в очереди два с половиной часа?»

Но не только ситуация с мамой возмутила и заставила впасть в ступор Ксению. Так как и ей лично пришлось столкнуться с ситуацией, после которой у горожанки осталось немало вопросов к организации медпомощи в период, когда коронавирус вспыхнул с новой силой, а число больных значительно выросло.

– Я сама заболела 10 сентября, у меня взяли ПЦР-тест и сказали, если результат не придет, то нужно сходить в поликлинику, – делится Ксения. – Мне не позвонили, симптомов особых у меня вроде тоже не было, и я пошла в поликлинику. Мне уже готовы были закрывать больничный, но тут терапевт решила узнать результат моего теста. И что вы думаете? Оказалось, что у меня ковид. Сколько людей я успела заразить, сидя в очереди, пусть и в маске, два с половиной часа?.. О какой профилактике можно в таком случае говорить? И, скорее всего, мой случай – не единичный.

Еще один нюанс, который удивил Ксению, это профессиональные рекомендации терапевта.

– Когда я пришла закрывать больничный, то поинтересовалась, как вернуть обоняние, какие пить витамины, таблетки. Все, что мне сказала терапевт, – это тренировать нюх. Я сразу даже в легкий ступор впала: это, вообще, как? И кому ни рассказываю об этом, все хохочут. Хотя я знаю, что моим знакомым, которые переболели коронавирусом, выписывали и витамины, и какие-то капли. А тут, тренируйте…

«Такое чувство, что с начала пандемии ничего не изменилось»

По мнению Ксении, во всей этой ситуации просматривается отсутствие организации – продуманной, выстроенной в соответствии с требованиями пандемии, четко отлаженной.

– Я понимаю, в самом начале пандемии врачи столкнулись с неизвестной до этого болезнью и пытались всеми силами с ней бороться. Они – герои. Но ведь прошло уже практически два года! А такое чувство, что с начала пандемии ситуация совершенно не изменилась. Ведь если у человека есть направление на госпитализацию – значит, его нужно положить в больницу. Хоть в коридоре, но положить. Если у человека есть подозрение на пневмонию, но врач ее не слышит – значит, нужно отправить человека на КТ, если тест «положительный» – своевременно сообщить об этом. Сколько людей уже «сгорело» из-за того, что кто-то не услышал, кто-то отправил больного домой, а кто-то вовремя не сообщил о диагнозе?! Я все понимаю: не все медики такие, возможно, не хватает кадров или еще чего-то, но с этим нужно что-то делать, – резюмирует девушка.

И тем не менее, несмотря на все это, Ксения благодарна тем врачам, которые добросовестно выполняют свою работу и которые чутко относятся к пациентам. В первую очередь – это участковый терапевт и ковид-бригада.

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