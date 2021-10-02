В Сальвадоре начали добывать биткоины с помощью энергии вулкана 6 2.10.2021, 12:31

Уже получена первая партия криптовалюты, эквивалентная $269.

Сальвадор впервые добыл 0,00599179 биткоина (около $269) не совсем обычным способом — с помощью энергии вулкана. Меньше месяца назад в стране признали биткоин официальным платежным средством.

Сальвадор называют «страной вулканов», и, по официальным данным, уже сейчас на геотермальную энергию приходится почти четверть внутреннего производства энергии, пишет CNBC.

Президент страны Найиб Букеле в своем Twitter написал, что проект по добыче биткоинов таким способом все еще находится в стадии разработки и тестирования. Ранее он опубликовал тизер о подготовке к майнингу.

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