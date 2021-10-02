Что будет с организмом, если на месяц отказаться от алкоголя 14 2.10.2021, 12:37

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Медики рассказали об изменениях.

Временный отказ от алкоголя способен заметно улучшить внешний вид и самочувствие. Специалисты не утверждают, что тотальная трезвость – залог идеального здоровья, но отказ от спиртных напитков хотя бы на месяц будет встречено организмом с благодарностью.

Об этом сообщает издание DailyMail (перевод – U-News, ссылаясь на директора медицинских услуг цифрового центра Livi Харриета Брэдли. Он рассказал, что отсутствие алкоголя в рационе уже в первую неделю гарантирует более крепкий сон и повышение работоспособности.

Вторая неделя трезвости, по словам экспертам, наладит кислотный рефлюкс в желудке и сохраняется нужный баланс влаги. Дело в том, что при употреблении спиртосодержащих продуктов, организм быстрей обезвоживается. Естественно, это отражается на самочувствии и внешнем виде: кожа становится более сухой и выглядит несвежей.

На третьей недели Брэдли обещает снижение веса, вызванного нормализацией обмена веществ. Снизится артериальное давление и начнутся регенерирующие процессы в печени.

«Бокал вина в конце рабочего дня снижает стресс и притупляет неприятные чувства. Конечно, чтобы перестать употреблять алкоголь регулярно, лучше решить первопричину. Но в любом случае вы сможете проявить себя как волевой человек, что скажется и на вашем здоровье. В принципе, пьющего от непьющего можно отличить и на глаз, такие люди заметно отличаются внешне», – заключил медик.

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