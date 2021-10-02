Задержан журналист «Комсомольской правды», поговоривший с одноклассницей Андрея Зельцера 8 2.10.2021, 12:42

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(Обновлено)В квартире по месту жительства Геннадия Можейко прошел обыск.

Задержан журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко, сообщает ПЦ «Весна». Его имя было указано под статьей, в которой знакомая погибшего Андрея Зельцера положительно о нем отозвалась, сообщает Zerkalo.

Когда именно это произошло, и где он сейчас находится — неизвестно. По предварительной информации, Геннадия задержали в Москве 1 октября.

Напомним, 28 сентября в газете появилась статья об Андрее Зельцере: журналисты издания взяли комментарий у его одноклассницы. Провластные СМИ раскритиковали «Комсомолку» за эту публикацию. Позже сайт издания был заблокирован.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, комментируя блокировку сайта «Комсомольской правды в Беларуси», сообщил, что у российских СМИ давно возникают сложности в Беларуси. По его словам, официально никаких претензий от Министерства информации Беларуси они не получали.

Позже блокировку «Комсомолки» прокомментировали в Кремле.

— Мы категорически не согласны с этим. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципа свободы СМИ, — заявил Дмитрий Песков.

Он добавил, что в Москве ждут, что официальный Минск обеспечит условия для работы российских СМИ на территории Беларуси.

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Главред «Комсомольской правды» сообщил о пропаже журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко, точной информации о его задержании нет.

Позже «Комсомольская правда» подтвердила, что журналист издания Геннадий Можейко действительно задержан.

Днем 1 октября в квартире по месту его жительства прошел обыск.

По словам матери Геннадия Ирины, обыск проводили сотрудники КГБ, он длился около двух с половиной часов.

Геннадия во время обыска дома не было. Предположительно в это время он находился на территории России.

Сейчас задержанный журналист «Комсомольской правды в Беларуси» находится на Окрестина.

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