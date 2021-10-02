Экономику России готовят к катастрофе 13 2.10.2021, 12:46

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Путин запретил тратить деньги из спецфонда.

Российские власти рассматривают возможность отказаться от планов потратить триллионы рублей из ФНБ на инфраструктурные проекты и ускорение экономики, чтобы продолжить политику накопления «кубышки», где с 2018 года складируются доходы от нефти дороже 40 долларов за баррель, сообщает finanz.ru.

Президент РФ Владимир Путин дал задание правительству в кратчайшие сроки проработать изменение ключевого норматива Фонда национального благосостояния, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

Сейчас ликвидную часть ФНБ - валюту и депозиты в центробанке - можно тратить, если ее размер превышает 7% ВВП. Путин предлагает поднять эту планку до 10% ВВП, продолжая копить валюту и отказываясь от инвестиций.

Поручение президента уже закреплено в Основных направлениях бюджетной политики, которые Минфин внес в ГосДуму вместе с проектом бюджета на 2022-24 гг.

В документе говорится, что к расходам из ФНБ нужно «подходить аккуратно» из-за рисков энергоперехода - планов по отказу от углеводородов, которые уже озвучили США и ЕС и к которым может присоединиться Китай.

Годами отрицавшие перспективу падения спроса на нефть, теперь российские чиновники говорят о «катастрофе», которая сулит экономике потерю ключевого источника валютных доходов.

«Долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся все более негативными. Если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году (в Китае - к 2060 году) обретут законодательный статус и этому примеру последуют другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически», - пишет Минфин. Потребление «черного золота» может упасть в 4-5 раз к 2025 году, а цена барреля - рухнуть до 25 долларов.

«В случае реализации наиболее амбициозных сценариев по сокращению выбросов вопрос устойчивости федерального бюджета может встать уже в начале 30-х годов», - предупреждает ведомство.

На 1 сентября ликвидные активы ФНБ составляли 8,478 триллиона рублей, или 7,4% ВВП.

В 2022-24 гг, согласно закону о бюджете, правительство планирует направить в фонд 8,203 триллиона рублей. При неизменных валютных курсах это увеличит ликвидную часть до 16,681 триллиона рублей, или 11% прогнозного ВВП (151,513 трлн рублей).

По действующим правилам правительство могло бы инвестировать 6 триллионов рублей из фонда в ближайшие три года. Но новая планка Путина позволяет потратить немногим больше 1,5 триллионов, де-факто закрывая ФНБ для новых крупных проектов.

В этом году из ФНБ уже распределили 1,1 триллиона рублей. Деньги должны достаться РЖД (на расширение БАМа и Центральный транспортный узел), Росавтодору (на дорогу М-12), «Трансмашхолиднгу» (на вагоны для метро Санкт-Петербурга), Росатому, авиапрому и на проекты модернизации ЖКХ.

Нужная Путина сумма (больше 10% ВВП) накопится в ФНБ только к 2024 году - и похоже, цель в том, чтобы не тратить фонд до этого времени, отмечает управляющий директор УК «Агидель» Виктор Тунев.

Всего месяц назад глава Минфин Антон Силуанов говорил, что время задействовать ФНБ «пришло», чтобы «дать дополнительный импульс экономическому развитию». Но позиция резко изменилась без видимых причин.

«Денег у бюджета много, но желания их тратить нет, тем более на инвестиции», - рассуждает Тунев, напоминая, что доходности ФНБ не приносит, а тратить его власти отказываются даже в кризисные периоды.

Помимо ФНБ, Минфин планирует наполнять Гохран золотом, ежегодно скупая слитки на 40 млрд рублей, а также создать Резервный фонд правительства на 306 млрд рублей.

Предложение повысить порог ФНБ для инвестирования до 10% ВВП связано с целесообразностью его сохранения, пояснил происходящее в пятницу пресс-президента Дмитрий Песков.

«Поскольку международное финансовое экономическое окружение России весьма и весьма непредсказуемо и чревато кризисными проявлениями, то роль ФНБ, конечно, велика и ее трудно переоценить», - добавил он.

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