В Беларуси вводят изменения по кассовым аппаратам: кому придется их установить, а кому – нет? 3 2.10.2021, 13:10

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Новый правила начнут действовать с 10 октября.

Некоторым предпринимателям и компаниям к 10 октября нужно обзавестись кассовыми терминалами или платежными кассами. Какой штраф можно получить, если не сделать это? Надо ли репетиторам и ведущим свадеб, которые работают без ИП, устанавливать терминалы? А продавцам сельхозпродукции на ярмарках? Какие терминалы подходят? zerkalo.io собрало актуальные вопросы по новшеству и ответы на них.

Кому нужно установить терминалы

С 10 октября с кассовыми терминалами или платежными кассами нужно будут работать предпринимателям и компаниям, которые:

– продают непродовольственные товары на ярмарках, на рынках (торгующих продуктами, в том числе сельхозпродукцией, это не коснется);

– торгуют фруктами и овощами в палатках, с лотков (занимаются разносной торговлей плодоовощной продукцией);

– обучают несовершеннолетних (речь в том числе про репетиторов);

– сдают в аренду жилье, садовые домики, дачи (в том числе квартиры на сутки).

Индивидуальным предпринимателям, которые выполняют работы или оказывают услуги вне постоянного места, то есть на выезде, также нужно к 10 октября обзавестись кассовыми терминалами. Это требование не затронет только сельскую местность.

Физлицам, которые работают репетиторами или ведущими свадеб, нужны терминалы?

Нет, не нужно. Речь про физлиц, которые могут заниматься определенными видами деятельности без регистрации ИП, уплачивая при этом единый налог. К примеру, заниматься ремонтом часов, сдачей в аренду жилья, репетиторством или быть ведущим свадеб можно как через ИП, так и через уплату единого налога как физлицу.

Принимать наличные без кассового оборудования или квитанций могут также ремесленники, владельцы агроусадеб, самозанятые.

Что нужно успеть сделать ИП и компаниям до 10 октября?

Купить кассовые аппараты или программные кассы. Это оборудование надо будет зарегистрировать и оформить на него обслуживание в системе контроля кассового оборудования. Сделать это нужно через предприятие «Информационно-издательский центр по налогам и сборам».

Еще нужно заключить договор с центром техобслуживания и ремонта кассовых аппаратов или программной кассы.

При этом предпринимателям, у которых нет расчетного счета в банке и которым с 10 октября надо работать с кассовым оборудованием, нужно будет открыть его.

Где узнать, какие терминалы подходят для установки?

Список об операторах программных кассовых систем, кассовых системах (и программных кассах можно найти на сайте предприятия «Информационно-издательский центр по налогам и сборам», а также в специальном реестре Госстандарта.

Какой штраф можно получить, если не будет кассового аппарата?

Если ИП или компания, которые должны с 10 октября работать с кассовым оборудованием, не установят его или не будут использовать в работе, то им грозит штраф. Для ИП — до 100 базовых величин (до 2900 рулей), а в юрлиц — до 200 базовых (до 5800 рублей).

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