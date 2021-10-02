Шито белыми нитками: нестыковки в заявлениях властей о действиях силовиков перед гибелью сотрудника КГБ 16 2.10.2021, 13:27

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Официальные «комментарии» слабо увязываются друг с другом и вызывают еще больше вопросов.

28 сентября стало известно о перестрелке в квартире на улице Якубовского в Минске. В результате погибли неназванный сотрудник КГБ и айтишник Андрей Зельцер. Однако последовавшие заявления представителей властей о причинах прихода силовиков к жителю столицы не дают ясной картины.

«Салідарнасць» рассказывает о нестыковках в сообщениях.

Погиб сотрудник КГБ, но силовики представлялись милицией

Государственные телеканалы распространили смонтированное видео о трагедии. На нем видно, как силовики, требующие открыть дверь в квартиру, представляются милицией. Почему милицией, а не сотрудниками Комитета госбезопасности? Четкого ответа на этот вопрос пока нет.

Айтишника назвали «особо опасным преступником», но силовики не были экипированы

После гибели своего сотрудника на сайте КГБ появилось сообщение: «В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение».

Почему же тогда силовики, пришедшие к нему домой были в гражданской одежде и без бронежилетов и касок? Кроме того, судя по видео, они не были в курсе, что у Зельцера имеется разрешение на охотничье оружие – значит, проверка его личности не проводилась. Разве так действуют при задержании особо опасных преступников и причастных к подготовке теракта?

Генпрокуратура рассказала об обыске, но КГБ и СК о нем не сообщали

Из заявления КГБ о причинах прихода силовиков к квартиру Зельцера: «В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности…»

Аналогичная формулировка была в сообщении Следственного комитета.

А вот в последовавшем затем заявлении Генпрокуратуры говорится другое: «Сотрудники КГБ с понятыми на основании постановления о проведении обыска, санкционированного заместителем генерального прокурора, прибыли к жилищу подозреваемого».

Азаренок вообще говорит бред

Окончательно запутывает картину заявление пропагандиста Григория Азаренка на телеканале СТВ о том, что Зельцер и его жена «сами вызвали милицию на себя».

Что получается: из одних сообщений следует, что силовики знали к кому пришли домой, из вторых – что нарвались на айтишника чуть ли не случайно, из третьих – что погибший «сам вызвал к себе силовиков».

Из этих нестыковок можно сделать вывод: власти, мягко говоря, говорят не всю правду о законности действий силовиков.

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