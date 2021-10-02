Дэниел Крейг получит звезду на голливудской Аллее славы 1 2.10.2021, 13:36

Фото: Getty Images

За свою карьеру актер сыграл Джеймса Бонда пять раз.

Британскому актеру Дэниелу Крейгу, сыгравшему главную роль в новом фильме о приключениях Джеймса Бонда «Не время умирать» (это пятая роль Бонда в его карьере), откроют звезду на голливудской Аллее славы, сообщает BBC.

Церемония пройдет в среду, 6 октября. Как ожидается, на ней выступят актер Рами Малек, сыгравший в новом фильме о Бонде Люцифера Сафина, а также продюсеры бондианы Барбара Брокколи и Майкл Уилсон.

Звезда Крейга станет 2704-й на Аллее славы. Ее откроют по адресу 7007 Hollywood Boulevard.

Крейг станет четвертым актером, сыгравшим Бонда и удостоеным звезды. Ранее звезды на Аллее славы получили Роджер Мур и Пирс Броснан, игравшие Бонда ранее. Кроме того, звездой отмечен и британский актер Дэвид Нивен, сыгравший Бонда в неофициальном фильме бондианы «Казино Рояль» 1967 года выпуска. Звезда Крейга будет расположена рядом со звездой Мура.

«Дэниел Крейг - икона британской культуры, как и Джеймс Бонд, которого он сыграл в пяти фильма про агента 007. Мы рады разместить его звезду на Аллее славы рядом со звездой другого знаменитого актера, который сыграл Бонда, - Роджера Мура. Поклонники будут в восторге, когда увидят, что их звезды расположены на 7007 Hollywood Boulevard» - приводит издание Variety заявление продюсера Аллеи славы Аны Мартинес.

Фото: Getty Images

Мировая премьера нового фильма о приключениях Джеймса Бонда «Не время умирать» состоялась 28 сентября в лондонском Альберт-холле. Изначально фильм должен был выйти в апреле прошлого года, но дата премьеры неоднократно переносилась из-за пандемии коронавируса.

«Не время умирать» стал 25-м фильмом бондианы. Крейг сыграл в нем агента 007 в последний раз. Это ая роль Бонда в его карьере. В России картина выйдет на экраны кинотеатров 7 октября.

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