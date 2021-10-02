Глава МИД Украины пообещал поддержку Михаилу Саакашвили 2 2.10.2021, 13:46

Задержанный в Грузии политик – украинский гражданин.

Украина будет оказывать поддержку задержанному в Грузии экс-президенту страны, главе украинского Исполкома реформ Михаилу Саакашвили. Об этом 2 октября в эфире телеканала «Дом» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Его комментарий СМИ опубликовало в Facebook.

«Саакашвили – наш гражданин. Мы будем оказывать ему соответствующую поддержку. Сегодня утром представитель посольства Грузии прибудет в Министерство иностранных дел Украины на наш вызов. С ним все это будет проговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду», – сказал Кулеба.

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