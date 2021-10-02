Что скрывается за кулисами энергетического кризиса в Европе? 4 2.10.2021, 13:56

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Кремль неожиданно для себя активировал «мину» под экономикой России.

Европейские потребители природного газа в очередной раз вплотную ощутили на себе, что такое разрушительное действие российского энергетического оружия. В преддверие очередного отопительного сезона цена по ноябрьским фьючерсам на TTF на бирже ICE Futures подскочила до исторической отметки в $1197 за тысячу кубометров. В ходе беспрецедентного ценового скачка, который стал наблюдаться с июля 2021 года, удорожание голубого топлива составило почти 400%, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Ситуация квалифицируется как газовая война «Газпрома» против стран конечных потребителей и стран-транзитеров. Цель Кремля состоит в желании поставить страны Европы на колени уже будущей зимой, ведь объемы газа в хранилищах минимальные с 2011 года. За кулисами энергетического кризиса стоит манипулятивная игра «Газпрома». Еще две недели назад в Европарламенте прозвучал призыв к Еврокомиссии незамедлительно запустить расследование нерыночного поведения российского газового монополиста. Люди Миллера не только манипулируют с поставками, но еще и нарушают правила конкуренции ЕС. Еврокомиссия уже и ранее проводила расследования подобных практик энергетического давления со стороны «Газпрома», и пресекала их.

В российской компании проигнорировали призывы европейских потребителей природного газа гарантировать дополнительные объемы поставок голубого топлива в течение лета 2021 года по причине недостаточных запасов в преддверии зимнего сезона. Хотя хорошо известно, что «Газпром» имеет достаточный потенциал для производства дополнительных объемов газа. Просто в политических целях вентиль прикрутили.

Кроме того, газпромовцы отказались от бронирования дополнительных мощностей через Украину, также как и от долгосрочного бронирования газопровода «Ямал-Европа». Все отчетливее ощущается продавливание «Северного потока-2», как основного транзитного направления, в котором заинтересована путинская команда.

В свою очередь, пожар на заводе по подготовке конденсата к транспортировке в Новом Уренгое был лишь прикрытием для сокращения добычи сырья на ямальских месторождениях. 22 сентября Международное энергетическое агентство призвало РФ увеличить спотовые поставки природного газа в Европу, чтобы смягчить энергетический кризис, однако вразумительной реакции от Москвы не просматривается.

Наоборот «заботливые» российские пропагандистские ресурсы нагнетают ситуацию, рисуя драматические картины замерзающих в своих домах европейцев. Пресловутая Симоньян распространила фейк о десятках тысяч пенсионеров в Великобритании, которые ежегодно замерзают насмерть в своих домах, пригрозив: «Мне даже страшно подумать, сколько их замерзнет этой зимой». Также превратно трактуется видеоролик, размещенный ратушей города Бонна, земля Северный Рейн-Вестфалия. В нем женщина, которая замерзла у себя дома, заклеивает окна фольгой, чтобы тепло отражалось обратно в квартиру, и делает печку собственными руками. В РФ он подается, как подготовка немцев к невероятному зимнему Армагеддону, хотя на самом деле видео распространило Федеральное управление по вопросам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях ко Дню защиты в чрезвычайных ситуациях, который приходится на 2 октября.

Но похоже, россияне переборщили со своим газовым оружием, и ситуация начинает складываться не на пользу «Газпрому». Специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка указал: «Европа должна занять жесткую позицию в вопросах, связанных с ценами на российский газ… Для России мы крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик. Если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся». ЕС должен перестать церемонится с Москвой и объявить ей встречную «газовую войну», чтобы навязать рынку свою позицию и продемонстрировать превосходство. В конце концов продавцов должно волновать мнение потребителей. Европе после газового ножа в спину необходимо ускорится на пути к «зеленой экономике», чтобы покончить с бесконечным агрессивным российским шантажом.

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