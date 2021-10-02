«Теперь на Западе и на Востоке не осталось сомнений: в центре Европы власть захватил безумец» 9 2.10.2021, 14:05

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Над неадекватным диктатором постебались в стиле Лексуса и Вована.

Многие возмущаются по поводу интервью синепалого террориста для CNN, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

А зря. Мы посмотрели, что выйдет сегодня вечером. Это бомба. В смысле очередь из крупнокалиберного пулемета по «ржавым яйцам». Самострел.

Смысл последнего интервью CNN был показать всему миру то, что у синепала не осталось ничего. Полный неадекват. Который не понимает, что над ним стебутся.

Теперь ни у кого на Западе, а у некоторых и на Востоке (хотя здесь спасибо за ЧВК Вагнера и «Комсомольскую правду») не останется ни малейших сомнений - в центре Европы власть захватил безумец. Который будет сажать самолеты, устраивать кризисы на границе, лишь бы остаться «хозяином трона».

Если кто-то еще сомневался (хотя таких все меньше – премьер-министр Венгрии Орбан уже одумался), даже самые яркие фрики из ультралевых или крайне правых популистов после сегодняшнего вечернего эфира лишатся всяческих сомнений.

С этим нужно кончать. CNN - молодцы. Это круче, чем Лексус и Вован. 100 баллов из 100.

С чем из последнего можно сравнить, чтобы было понятно? С интервью скопинского маньяка для Собчак. Маньяку это не помогло. Не поможет и синепалому. Тик-так.

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