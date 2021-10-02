Возвращение грузинского Одиссея 2.10.2021, 14:26

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Георгий Кобаладзе, «Радио Свобода»

Саакашвили и его соратники планируют созвать стотысячный митинг на площади Свободы в Тбилиси.

Третий президент Грузии, лидер "революции роз" 2003 года, 54-летний Михаил Саакашвили находится в одиночной камере тюрьмы №12 в городке Рустави недалеко от Тбилиси.

Грузинские полицейские доставили его туда вечером в пятницу, после ареста в одном из "спальных районов" столицы. В квартире, где на экс-президента надели наручники, он был совершенно один.

МВД распространило видео, как бывшего президента, одетого в яркую белую толстовку, ведут в сторону железных дверей пенитенциарного учреждения, а он лучезарно улыбается, демонстрируя не покорность судьбе, а уверенность в своей правоте и неминуемой победе.

Таинственный гость Батуми

То, что победа неминуема, Саакашвили заявил в утреннем видео, взорвавшем грузинские социальные сети: экс-президент в капюшоне из-за сильного дождя сообщил, что уже находится в Батуми, "в своем любимом городе", ставшем витриной проведенных им реформ, а приехал на родину, чтобы "помочь грузинскому народу" избавиться от "российского олигарха, миллиардера Бидзины Иванишвили" – его партии "Грузинская мечта", правящей страной с 2012 года.

1 октября того года "Единое национальное движение" (ЕНД) Михаила Саакашвили проиграло партии миллиардера, и в ноябре следующего года, сразу после истечения президентских полномочий, Саакашвили покинул Грузию. Как оказалось, на восемь лет.

Новые власти возбудили против экс-президента четыре уголовных дела по статьям УК "Злостное использование служебных полномочий", "Превышение служебных полномочий" и "Растрата государственных средств". Бывшему президенту вменяется в вину, что он якобы распорядился избить "до полусмерти" бизнесмена и депутата Валерия Гелашвили, оскорбившего в газетном интервью первую леди страны Сандру Рулофс, беременную вторым сыном ("ну что это за президент, от которого ушла жена?" – сказал тогда бизнесмен); а также "незаконно помиловал" высокопоставленных полицейских, причастных к похищению и смерти молодого банкира Сандро Гиргвлиани; лично приказал, по утверждению прокуратуры, разгромить оппозиционную телекомпанию "Имеди" покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили и скрывал представительские расходы, в том числе на препарат ботокс и профессиональных массажисток в засекреченных статьях Службы государственной охраны.

По первым двум делам Михаил Саакашвили приговорен к шести и трем годам лишения свободы. Сроки тюремного заключения в Грузии не суммируются, то есть по действующему закону экс-президенту придется провести в Руставской тюрьме как минимум шесть лет. Если только в ближайшее время тбилисский суд не приговорит его по двум другим делам к сроку заключения более шести лет.

Официальный представитель прокуратуры сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела против бывшего главы государства: за незаконное пересечение государственной границы. До сих пор неизвестно, как Саакашвили оказался в Батуми вечером в четверг, прогулялся по набережной, приморскому бульвару и снял два видео, неопровержимо доказывающие, что он действительно находится в Грузии "здесь и сейчас".

Лидеры правящей партии весь день невнятно говорили о "высокотехнологичной фальшивке", "монтаже", "использовании ранее снятого фона" и прочее. Утверждали также, что Саакашвили находится на украинском курорте Трускавец, где правящая на Украине пропрезидентская партия "Слуга народа" (СН) проводила собрание. "Сквозной мыслью" всех выступлений было то, что Михаил Саакашвили "не осмелился бы приехать" и что он вводит в заблуждение своих же сторонников, которым ранее обещал "обязательно вернуться" к муниципальным выборам 2 октября.

Однако вечером оказалось, что экс-президент действительно "как-то" проник сначала в Аджарию, Батуми, потом приехал в столицу, где его и задержали. Об этом на специальном брифинге сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, вышедший к журналистам в сопровождении глав МВД и СГБ страны. Он ритуально поздравил миллиардера Иванишвили с традиционным днем "Бидзиноба" – в честь народного героя XVIII века Бидзины Чолокашвили, которого грузинская православная церковь причислила к лику святых.

Возможность гулять по батумской набережной

Саакашвили объявил голодовку. Он называет все приговоры и обвинения "сфабрикованными по заказу Путина" и в специальном письме призывает соотечественников "обязательно прийти на избирательные участки", раз уж они действительно хотят "освободить родину" от "путинского олигарха", а попутно и его самого из Руставской тюрьмы: если все оппозиционные партии в сумме наберут в общей сложности больше 57% голосов, оставив "Грузинской мечте" меньше 43%, то по "Соглашению Шарля Мишеля", оформленному 19 апреля при посредничестве председателя Европейского совета, "Объединенная оппозиция" получит шанс принудить правящую партию назначить внеочередные парламентские выборы. "Принуждение к выборам" будет необходимо, поскольку "Грузинская мечта" давно заявила о выходе из "Соглашения".

Саакашвили и его соратники планируют созвать стотысячный митинг на столичной площади Свободы 3 октября. Он обязательно состоится либо как "митинг победителей", либо как "манифестация протеста из-за фальсификации выборов", то есть в качестве первого акта очередной грузинской революции.

При этом бывший президент заверяет, что ни на какую должность он лично претендовать не намерен: Саакашвили был лишен грузинского гражданства еще в 2015 году, когда возглавил Одесскую область по предложению президента Украины Петра Порошенко. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в специальном заявлении в ночь на субботу не оставила сомнений: своего предшественника она не помилует "ни в коем случае". Тем более не дарует ему второе гражданство.

У самого Саакашвили в этом сомнений быть не могло. То есть он рассчитывает не на аппаратные игры, а лишь на новую революцию либо активное вмешательство Украины и Запада. Впрочем, внешнее давление на грузинские власти, в лучшем для него случае, могут привести лишь к его экстрадиции обратно на Украину, где Саакашвили возглавляет Исполнительный комитет Национального совета реформ.

Такой вариант многие считают реальным, но лишь после выборов, когда подобное "послабление" не сможет повлиять на электоральный рейтинг "Грузинской мечты".

Конечно, Саакашвили не для этого покинул только что отстроенный комфортабельный дом в пригороде Киева и новую семью, которую недавно создал вместе с депутатом от "Слуги народа" Елизаветой Язько, расставшись с Сандрой Рулофс, чтобы сидеть в одиночной камере.

Но и поступить по-другому он не мог: если бы в большой политике всерьез и по достоинству воспринимали научную теорию темпераментов, то нетрудно было бы заранее вывести формулу, неопровержимо доказывающую: Михаил Саакашвили, будучи по темпераменту "гремучей смесью" холерика с сангвиником, не мог не вернуться в гущу грузинской революции, назревающей по мере "забронзовения" нынешней власти во главе с миллиардером-отшельником, ненавидящим публичность.

Так же, как он не мог в конце 2013 года не прилететь в бушующий Киев из США, отказавшись от должности в одном из лучших университетов, еще раньше – смириться с правлением президента Шеварднадзе, олицетворяющего прошлое.

Свою цель в Грузии украинский политик Михаил Саакашвили сформулировал просто: "иметь возможность беззаботно гулять по батумской набережной и пить кофе вместе с друзьями в городе, который я построил… ведь жизнь так коротка… многое еще нужно успеть".

Георгий Кобаладзе, «Радио Свобода»

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