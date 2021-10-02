Как белорусам узнать, болеют ли COVID-19 1 2.10.2021, 14:34

3,440

Где и за сколько можно провести тест и стоит ли его делать его дома.

Приобретая тот или иной тест либо записываясь на обследование в клинику, следует исходить из цели: хотите вы удостовериться в том, что здоровы, либо получить разрешительный документ для выезда за границу, пишет telegraf.by.

Во втором случае нужно помнить, что перечень стран, в которые разрешен въезд после прививки либо с документальным подтверждением непросроченного отрицательного ответа на коронавирус, постоянно меняется. Следовательно, пакет документов для выезда за границу должен основываться на информации, имеющейся в момент планирования поездки.

Тесты и анализы

Практически во всех крупных медицинских учреждений Беларуси доступно платное проведение экспресс-теста на выявление антигена COVID-19.

Практика показывает, что чаще люди пользуются этой услугой для получения разрешения медиков на выезд за границу. Но много и тех, кто стремится получить точный ответ — здоров ли.

Наиболее быстрый способ диагностики — экспресс-тест на выявление антигена SARS-CoV-2. За счет иммунохроматографического анализа он эффективен и на ранней стадии заболевания. Это скрининг-метод, он является вспомогательным методом ранней диагностики у пациентов с клиническими симптомами ОРВИ.

Результат экспресс-тестирования на выявление антигена SARS-CoV-2 приравнивается к ПЦР.

Суть — у пациента с помощью ватной палочки берется мазок со слизистой носоглотки и ротоглотки.

Перед проведением теста нельзя

орошать ротовую полость лекарствами, рассасывать таблетки, полоскать рот, чистить зубы (за 3 часа до процедры)

принимать пищу и пить (за 2 часа)

курить (за час)

Отрицательный результат теста – инфекции нет. Положительный результат теста — инфекция есть.

Еще один вариант — записаться на лабораторное исследование с выдачей справки. Такая услуга оказывается в ряде медучреждений на платной основе методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Иначе говоря, это ПЦР-исследование. Подробный алгоритм записи и прайс здесь.

Посмотреть результаты

Людям, выезжающим за границу, будет выдано заключение на русском и английском языках. Проводится исследование при условии понимания дня выезда, так как является официальным документом, позволяющим выезд за пределы Беларуси.

Какова примерная стоимость исследования? В Минской областной клинической больнице гражданам Беларуси услуга оказывается за 41,10 рублей, не имеющим белорусского гражданства — за 86,26 рублей. В различных медучреждениях цены отличаются, но не намного

За дполнительную плату (3,60 рублей) результат ПЦР-исследования будет передан в систему «Путешествую без COVID-19».

Уплатив 1,46 рублей, вы можете получить результат на электронную почту.

ПЦР-тестирование проводится натощак, желательно предварительно не чистить зубы, не курить, не полоскать горло, не пользоваться спреем или каплями для носа. Для получения результата нужно иметь паспорт.

Коммерческие медучреждения тоже предоствляют услугу сдачи аналиов на наличие коронавирусной инфекции. Получить подробную информацию можно, задав в поисковике, к примеру, запрос «где сдать анализы на коронавирус в Витебске». Вы увидите прайсы имеющихся в вашем городе клиник. Выглядеть они будут, например, так.

Минчане могут найти ближайший к своему дому государственный медкабинет, воспользовавшись ресурсом.

На этом же ресурсе вы найдете дополнительные пояснения, которые помогут вам решить, что в данный момент для вас актуально.

Экспрес-тесты. Доступны ли они, где и как купить, в чем эффективность

Белорусские аптеки, скорее всего, предложат вам три варианта экспрес-тестов:

«Мульти Тест 010 для диагностики коронавирусной инфекции. Тест-полоски на коронавирусную инфекцию N1» (от отечественного производителя, за 12-21 бел.руб.).

«Тест-систему для определения антител к Sars-Cov-2. Тест-полоски на коронавирусную инфекцию N1», тоже от беларуского фармацевтического предприятия, 17-23 бел.руб..

«Тест-систему для определения антител к Sars-Cov-2. Тест-полоски на коронавирусную инфекцию N1» китайского производства, стоимостью 13-28 бел.руб.

Бегать по аптекам в поисках этих тестов не нужно — проще воспользоваться ресурсом tabletka.by и найти среди указанных аптек ближайшую к вашему дому. Сразу скажем, что возможность купить вышеперечисленные тесты есть в каждом городе Беларуси.

Самый доступный вариант — экспрес-тест.

Кому имеет смысл пользоваться «домашними» тестами?

Социально активным людям (тем, кто много общается, посещает клубы, спортзалы, учебные курсы, развлекательные площадки, много времени проводит в общественном транспорте, в магазинах и т.д.)

Людям с симптомами ОРВИ.

Людям определенных профессий: работникам транспорта, продавцам, барменам, педагогам, туроператорам и т.д.

Людям — контактам заболевшего.

Как пользоваться тестом?

Экспресс-тесты предназначены для быстрого определения наличия антител класса IgM и IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 в крови, в сыворотке и плазме крови методом иммунохроматографического анализа.

Высокая скорость получения результата обусловлена за счет предварительного нанесения аналитических реагентов на мембрану тестовой кассеты.

Тест-система имеет индивидуальную упаковку, предназначена для единичного исследования. В комплект входит простая для понимания инструкция.

Главная часть — небольшой картридж с мембранной полоской реагентов. На ней и будет происходить исследование.

На передней поверхности картриджа мы видим три индикаторные отметки: С, М (IgM) и G (IgG). Индикатор С — контроль, появление красной полосы в этой области панели означает, что исследование состоялось.

«Рекордное» количество антител к Covid-19 после прививки чаще определяли у мужчин — исследование. А сколько в среднем их вырабатывается у белорусов?

В комплекте есть устройство для прокалывания пальца, пипетка для взятия крови, стерильная одноразовая салфетка и специальная жидкость-буфер.

Последовательность использования такая:

Моем руки.

Достаем картридж.

Прокалываем палец и вносим пипеткой каплю крови в лунку в основании картриджа.

Вливаем буферный раствор.

Ждем 15 минут.

Чтобы не сомневаться в результатах, мы должны убедиться в наличии индикаторной линии на мембранной полоске картриджа в области С.

Как понять результат?

Нужно ли периодически приобретать тест, если вы вакцинировались? Да. Пока ученые и медики не могут гарантировать полной недоступности вакцинированного организма к проникновению инфекции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».