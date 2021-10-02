Костел в Будславе накрыли временной крышей 1 2.10.2021, 14:41

К празднику Всех Святых в храме планируют возобновить службы.

Поврежденный пожаром костел в Будславе накрыли временной крышей, сообщает catholic.by.

"К зиме мы накрыли костел временной крышей из оцинкованного профилированного настила. Сделать капитальную новую крышу из меди не удалось по двум причинам: не хватало времени и средств", - отметил настоятель Дмитрий Дубовик.

"Надеюсь, что к торжеству Всех Святых (1 ноября) мы начнем молиться в костеле", — сказал священник.

Ксендз Дмитрий поблагодарил "жертвователей, тех, кто собирал средства, волонтеров, которые помогали разбирать завалы, убирали мусор и делали много другой полезной и нужной работы, а также строителям, которые работают на костеле без выходных, вахтовым методом".

Пожар в костеле случился 11 мая.

Деньги на его восстановление белорусы собирали всем миром.

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