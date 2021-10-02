Китай копирует российские инструменты гибридной войны 3 2.10.2021, 14:46

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Французские аналитики опубликовали масштабный доклад об изменениях в поведении Пекина.

Французские военные аналитики опубликовали 600-страничный доклад, где сообщается, что произошла «русификация» политического сценария Пекина, связанная с копированием у Москвы, проводимых ею «операций влияния» и гибридных атак на мировой арене.

Об этом пишет Guildhall.

Независимый французский Институт стратегических исследований Военной школы (IRSEM), входящий в структуру вооруженных сил страны указал на «изменения в поведении Пекина».

Авторы доклада — Поль Шарон и Жан-Батист Жанжен Вильмер являются специалистами по внутренней и внешней политике Китая.

«Долгое время мы могли говорить, что Китай, в отличие от России, стремится, чтобы его любили, а не боялись», — говорится в докладе, при этом отмечается, что «в последние годы Пекин заметно активизировал свои «операции влияния», а его методы воздействия все больше похожи на российские». В докладе перечислены различные области, где китайские власти стремятся расширить свое влияние.

Среди них — средства массовой информации. Китай с 2008 года вкладывает туда по 1,3 миллиарда евро ежегодно, чтобы «лучше управлять своим имиджем в мире», сообщает сегодня, 1 октября, телеканал CNBC, который уточняет, что 29 сентября связался с китайским посольством в Лондоне, но получить комментарии не удалось.

«В докладе также упомянуто экономическое принуждение, прежде всего — лишение иностранных инвесторов доступа к рынку, введение эмбарго и пошлин, а также организация бойкотов. В прошлом году Пекин ввел серьезные торговые ограничения на австралийские товары, когда эта страна потребовала провести расследование по вопросу происхождения Сovid-19. Кроме того, в докладе утверждается, что Пекин в последнее десятилетие пытается оказывать влияние на результаты выборов в других странах, упомянуты как минимум 10 выборов, прошедших в семи государствах», — указывает телеканал.

В качестве яркого примера подобного вмешательства приводится сообщения американской разведки, обвиняющей в таких действиях Россию, прежде всего — во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

«Тема принуждения в международных отношениях была упомянута на этой неделе руководителями США, Индии, Японии и Австралии. Не называя Китай, эти страны заявили о своей решимости бороться за свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион, который «не запугать принуждением», — комментирует CNBC.

Особо обращается внимание и на то, что Франция не входит в четырехсторонний стратегический диалог по безопасности (QUAD), созданный США, Японией, Австралией и Индией.

Некоторые эксперты не сомневаются, что Париж будет сотрудничать с этим объединением.

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