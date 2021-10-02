L’Express: Вакцина «Спутник V» оказалась горьким провалом 6 2.10.2021, 14:57

5,974

Кремлю не удалось заработать на пандемии COVID-19.

Российская вакцина «Спутник V», разработанная Институтом им. Гамалеи, оказалась горьким провалом. Об этом пишет издание L’Express.

Издание напоминает, что ни Евросоюз, ни Всемирная организация здравоохранения до сих пор российский препарат не признали. А с учетом низкого уровня вакцинации в РФ — по данным опроса института Morning Consult, 34% россиян категорически отказываются от вакцинации, что почти вдвое больше, чем в США или Франции, получается, что «Спутник V» сталкивается с двойным недоверием: внутренним и международным, пишет СМИ.

Возможно, что Европейское агентство по лекарственным средствам не смогло одобрить российскую вакцину из-за ряда формальностей, потому что россияне не были знакомы с процедурой, особенно с санитарной. Однако у экспертов вызывает вопросы и эффективность самого препарата из РФ.

Так, комментируя данные о «Спутник V», опубликованные в журнале The Lancet, инфекционист из Франции и эксперт по вакцинам Жан-Даниэль Лельевр поставил под сомнение однородность эффективности российской вакцины для всех возрастных групп. «Представлены показатели 92%, 90%, 91%, независимо от того, идет ли речь о людях старше 60 лет или о тех, кому 18-30 лет. Как правило, с возрастом эффективность снижается. Так что это довольно необычно», — заявил эксперт. Другой специалист по медицинской статистике из больницы Руанского университета Андре Жиллибер тоже нашел несколько аномалий. В том числе он указал на несоответствие между количеством пациентов в начале и в конце определенных испытаний в РФ.

От «Спутника V» уже стали отказываться страны, которые ранее согласовали поставки препарата. Например, Гватемала, которая получила только 10% из 16 млн закупленных доз, уже отменила половину своего заказа и теперь ждет вакцины от Johnson&Johnson, Moderna и Pfizer.

Под сомнение эффективность российский вакцины поставил и сам лидер РФ Владимир Путин, отмечает издание. Так, он прошел полный курс вакцинации «Спутником V», но недавно ему пришлось изолироваться из-за того, что несколько человек в его близком окружении заразились, хотя тоже были вакцинированы.

Ранее сообщалось, что переговоры о признании на Западе вакцины «Спутник V» идут «худо-бедно» и вряд ли завершатся скоро. О этом заявил директор российского Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».