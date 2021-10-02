Ирак поможет застрявшим на белорусско-литовской границе мигрантам вернуться домой 1 2.10.2021, 14:59

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Сейчас там находятся 275 иракских граждан.

Иракское правительство будет работать над возвращением домой застрявших на литовско-белорусской границе иракских мигрантов, сообщает NRT Digital Media.

Заместитель министра федерального министерства по делам перемещений и миграции Карим Нури 2 октября заявил, что иракское правительство будет работать над возвращением домой иракских мигрантов, которые в настоящее время застряли на границе между Литвой и Беларусью.

По его словам, сейчас на границе находятся 275 иракских граждан. В их числе 14 семей, которые размещены в 29 лагерях для беженцев. Он отметил, что министерство пристально следит за условиями их содержания, а также поможет в добровольной репатриации.

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