Названы продукты, которые помогут адаптироваться к осеннему похолоданию 2.10.2021, 15:10

Диетологи рассказали, как «перестроиться» к новому времени года.

Правильно составленный рацион помогает быстро адаптироваться к осеннему похолоданию, отмечают диетологи.

Издание healthinfo.ua опубликовало список продуктов, которые позволят привыкнуть к холодной погоде:

Против ветра – инжир

С наступлением осени всем желательно иметь в своем доме небольшой запас сушеного инжира. Проснулись утром, глянули в окно, а там ветер гнет деревья. И сыро, и неуютно. И бронхи склонных к бронхитам людей уже сжались в болезненном спазме: «Сейчас начнется…» Ничего не начнется, если перед выходом из дома съесть две-три сушеных инжиринки. Они укутают ваши бронхи не хуже теплого пледа и не позволят холодному ветру добраться до их поверхности.

Чай с бадьяном – это не просто вкусно

Этот чай называется скандинавским. Готовится он, правда, несколько хлопотно. Впрочем, что хлопотного в том, чтобы добавить в хороший черный чай кусочек имбиря, чуть-чуть розмарина и немного корицы. А также - пару звездочек бадьяна (звездчатого аниса). Прекрасно согревает после пробежки по холодной осенней улице.

Томатный сок – «еда» для тимуса

Вилочковая железа (тимус) – один из главных органов в иммунной системе человека. Она прекрасно справится со своими обязанностями, если обеспечить ей хорошее питание. А любит она больше всего каротиноиды – «строительный материал» для витамина А. Добыть каратиноиды можно из моркови (помним, что ее нужно есть в тертом виде с добавлением масла), а также – из томатного сока. Но качественного томатного сока – приготовленного из свежих помидоров. Кстати, томатный сок – чуть ли не единственный, который сохраняет свои основные полезные качества после термической обработки.

Добавьте мяса и рыбы

Здоровое питание осенью и зимой немыслимо без мяса. Вполне возможно, что летом вы его практически не употребляли. И правильно делали – летние потребности организма в белки без особого труда покрываются растительными белками. Иное дело – холода. По морозу без белка – совсем никак, по осеннему холоду – сложно. Поэтому последите за тем, чтобы в особо холодные осенние дня в вашем меню было мясное или рыбное блюдо.

Пора вводить животные жиры

Вы же не являетесь непримиримым противником жиров, не так ли? И прекрасно знаете об их важнейшей роли в организме? Тогда вы, наверное, знаете и о том, что с приходом холодов доля животных жиров в рационе должна увеличиваться. Растительных – уменьшаться. Не нужно делать это резко. Кунжутное масло, любое косточковое масло могут оставаться на вашем столе всю зиму. Это полностью соответствует принципам здорового питания. Но царем на вашем «жирном» столе должно стать сливочное масло. Или сало. Но ни в коем случае не подвергавшееся термической обработке! Только свежее. В таком виде оно работает как прекрасный антиоксидант и отличная «внутренняя печка». Калории? Да кто ж вас просит есть его килограммами?..

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