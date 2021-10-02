Блогер Андрей Паук потроллил разоблаченных кибер-партизанами доносчиков 2 2.10.2021, 15:25

4,668

Какой была реакция ябатек?

Известный блогер из Октябрьского района Андрей Паук дозвонился по нескольким номерам доносчиков, опубликованными кибер-партизанами, сообщает «Флагшток».

Блогер представлялся «майором Запреловым» и приглашал тех, кто звонил в милицию, придти за грамотой и конфетами. А еще — сотрудничать и выполнять задания по доносам. Многие соглашались.

Среди тех, кому дозвонился Андрей Паук, — известный гомельский провокатор Евгений Котлеров (Какойта). Он сразу узнал блогера по голосу и заявил, что «доносов не писал никогда в жизни». Однако «мамой поклясться» при этом отказался. Еще он заявил, что участвовал в фальсификации выборов и помогал вывозить урны с бюллетенями, а также раскритиковал идеологов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».