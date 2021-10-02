Посол Грузии дал в МИД Украины разъяснения по Саакашвили 1 2.10.2021, 15:29

Дипломаты попросили допустить к политику украинского консула.

Временный поверенный Грузии в Украине, старший советник Сандро Топурия в субботу, 2 октября, посетил МИД Украины о дал объяснения по делу о задержании Михаила Саакашвили. Об этом сообщил вице-спикер ведомства Олег Николенко, пишет РБК-Украина.

"Дипломат проинформировал об обстоятельствах задержания в Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили, инкриминируемые ему статьи грузинского уголовного кодекса", - сообщил дипломат.

Он отметил, что украинская сторона подчеркнула необходимость полного соблюдения законных прав Саакашвили и обратилась с запросом на его посещение украинским консулом для оказания консульской и правовой помощи.

При этом Николенко заявил, что МИД подтвердили принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии.

В свою очередь, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что с пониманием относится к позиции Киева по поводу задержания Саакашвили.

"Их позиция понятна, так как Саакашвили является их гражданином. У посольства есть коммуникация, был контакт с сотрудником посольства (в Киеве), который предоставит украинской стороне всю интересующую их информацию", - сказал он.

"Уверен, что спокойно, мирно у нас будут разъяснения по всем вопросам, и наши отношения с Украиной так же будут развиваться, как развивались до этого", - добавил Залкалиани, отметив, что "недопустимо, чтобы один человек брал бы в заложники стратегическое партнерство между Грузией и Украиной".

Ранее глаава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Саакашвили окажут поддержку как гражданину Украины.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил Украину за плодотворное сотрудничество, в том числе и по делу Саакашвили.

Напомним, Саакашвили вернулся в Грузию накануне муниципальных выборов и был задержан. В правящей партии считают, что он приехал для госпереворота. А в его партии уверены, что победят на выборах и освободят Саакашвили.

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