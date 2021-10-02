Профессор объяснил, как отличить COVID-19 от ОРВИ или простуды 2.10.2021, 15:45

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Несмотря на схожесть симптомов, течение коронавирусной болезни отличается от обычной простуды.

"Дельта"-штамм COVID-19 более агрессивен по сравнению с предыдущими формами коронавируса, ведь может быстрее размножаться и заражать большее количество клеток, поэтому очень важно отличить его от ОРВИ или простуды.

Об этом профессор, доктор биологических наук, академик НАН Украины и директор Института биохимии им. Палладина НАН Украины Сергей Комиссаренко рассказал в интервью "Апострофу".

Говоря о клинической картине протекания заболевания и различиях Дельты" с предшественниками, ученый-биохимик заметил: нельзя говорить о том, что есть существенные различия, однако клинические проявления видны раньше, а инкубационный период короче на два-три дня.

"А некоторые из характерных признаков, к которым мы уже привыкли, не проявляются - это потеря вкуса и обоняния. Но в целом течение заболевания более острое и тяжелое", - говорит Комиссаренко.

Комментируя вопрос о том, на какие симптомы следует обратить внимание, которые бы указали именно на инфицирование ковидом, а не другими ОРВИ или осеннюю/зимнюю простуду, доктор биологических наук добавил:

"Несмотря на схожесть симптомов, течение коронавирусной болезни отличается от обычной простуды. Люди сами это чувствуют. Это нетипичное для простуды состояние. Но если есть неуверенность, всегда лучше обратиться к врачу и сдать ПЦР-тест".

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