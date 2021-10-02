Поможем себе стать свободными
- 2.10.2021, 15:59
Давайте подготовимся к забастовке и останемся дома.
- Помоги себе сам. Это золотое правило, которое неизменно работает при любых обстоятельствах. Заболел? Помоги себе, сходи к врачу. Не за что жить? Помоги себе, найди работу. Устал? Помоги себе, отдохни, - пишет телеграм-канал «БОР».
Сейчас все беларусы нуждаются в свободе. Те, кто дома и те, кто за границей. И мы поможем себе сами.
Мы подготовимся к забастовке и останемся дома. Поможем себе не заболеть коронавирусом в четвертую волну. Мы поможем себе отдохнуть от постоянной рутины и устроить себе отпуск. Поможем себе стать свободными.
Мы это сделаем. Стачке быть.