Поможем себе стать свободными 2.10.2021, 15:59

Давайте подготовимся к забастовке и останемся дома.

- Помоги себе сам. Это золотое правило, которое неизменно работает при любых обстоятельствах. Заболел? Помоги себе, сходи к врачу. Не за что жить? Помоги себе, найди работу. Устал? Помоги себе, отдохни, - пишет телеграм-канал «БОР».

Сейчас все беларусы нуждаются в свободе. Те, кто дома и те, кто за границей. И мы поможем себе сами.

Мы подготовимся к забастовке и останемся дома. Поможем себе не заболеть коронавирусом в четвертую волну. Мы поможем себе отдохнуть от постоянной рутины и устроить себе отпуск. Поможем себе стать свободными.

Мы это сделаем. Стачке быть.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».