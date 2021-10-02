Блогер разоблачил самые популярные мифы о СССР 20 2.10.2021, 16:14

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Один из мифов касается советских автомобилей.

Читатели часто меня спрашивают — откуда это ты, Максим, берешь все эти истории любителей СССР, о которых часто упоминаешь в постах и комментариях? Мол никто в здравом уме не может хвалить «совок», разве что по пьяни вспоминая свою молодость — времена, когда и трава была зеленее, и вода мокрее, и солнце ярче, да и люди вокруг были как-то солиднее — а сейчас куда не глянешь, так кругом сопливая молодежь, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович.

На самом деле в интернете существует множество специальных форумов, сайтов, групп в ВК и фейсбуке, а также твиттер-аккаунтов, где встречаются любители СССР и делятся друг с другом воспоминаниями. "Воспоминания" состоят, главным образом из мифов и фейков — которые, словно с рассказе Борхеса "Тлён, Укбар, Орбис Терциус" сами по себе уже превратились в отдельную реальность, существующую лишь в головах поклонников СССР. Эта выдуманная реальность не имеет ничего общего с настоящей советской действительностью — и тем не менее является весьма живучей и устойчивой, и в неизменном виде кочует с форума на форум.

Ситуация чем-то напоминает ролевые игры толкиенистов — там тоже есть выдуманный мир со своими законами, правилами и внутренними отношениями между героями — с той лишь разницей, что толкиенисты осознают выдуманность своего мира, а любители СССР по большей части на полном серьезе считают, что изучают "правдивую историю".

Почему так происходит и для чего всё это нужно? Ответ на этот вопрос чрезвычайно прост — страна, которая не имеет никаких достижений в настоящем и со страхом смотрит в призрачное будущее — начинает отчаянно хвататься за прошлое. А если и в прошлом гордиться нечем — то его всегда можно придумать, выстроить на основе тех или иных исторических декораций. Да, это выглядит смешно и нелепо — но мыши упорно продолжают есть этот кактус.

В сегодняшнем посте я вам наглядно покажу примеры забавных мифов любителей СССР, ну и разоблачу их конечно же.

1. Миф о самом вкусном мороженом.

В чём секрет неповторимого вкуса советского мороженого — как бы спрашивает нас анонимный автор, как бы вопрошает. И тут же даёт свой ответ — всё дело в жесточайшем ГОСТе, который был одним из самых жестких в мире. Видимо, каждого нарушителя волшебного советского ГОСТа тут же сажали в тюрьму, и добрая треть из четырёх миллионов доносов, написанных советскими гражданами, касалась недобросовестного соблюдения этого ГОСТа.

На самом же деле секрет "неповторимого советского вкуса мороженого" чрезвычайно прост. Oно попросту выделялось своим вкусом среди остальной убогой еды — единственную конкуренцию советскому мороженому составляли сосульки. Кроме того, само советское мороженое не было на самом деле никаким "советским" — его рецепт, технологии и даже оборудование для производства в СССР привёз Анастас Микоян — это произошло в 1936 году. Так что, фанат СССР, помни — нахваливая лучшее в мире советское мороженое, ты льёшь воду на мельницу американских акул капитализма.

2. Миф об отсутствии преступности.

Этот миф почему-то всегда ретранслируется в одном и том же виде — якобы все в СССР хранили ключи под дверным ковриком, и воровства в стране не было вообще. Тут, конечно, можно пошутить о том, что у нищих и красть-то нечего (что, в принципе, будет правдой), но интереснее другое — то что утверждение про якобы "отсутствие преступности" в совке — есть прямая ложь.

По итогам 1980-х годов СССР занимал пятое место в мире по распространённости убийств — по этому параметру он превосходил развитые европейские страны более чем в 12 раз. Также СССР всегда был одним из лидеров по наибольшем числу изнасилований — только в 1989 году и только в РСФСР было зарегистрировано целых 14,6 тысяч подобных преступлений — что намного превышает тот же показатель в развитых странах. Огромная часть всех эти тяжелых преступлений совершалась в состоянии алкогольного опьянения — что не было характерным для развитых стран и было чисто совковым следствием спаивания населения. О советских маньяках я уже всё рассказал вот тут.

Ну и в качестве вишенки на торте — СССР был в мировых лидерах по числу заключённых, причём касалось это не только сталинских лет с ГУЛАГом, но и более поздних времён — к примеру, в 1986 году на 100 тысяч населения было целых 846 заключённых, что намного превышает тот же показатель в развитых странах. А так да, ключи под ковриком лежали.

3. Миф о советской моде.

Тоже очень смешной миф о том, что в СССР якобы существовала какая-то там своя отдельная "мода". Никакой "советской моды" не было ни в пятидесятые, ни в семидесятые, ни в восьмидесятые годы — советские граждане попросту копировали, как могли, общемировые западные тенденции в моде (по большей части — европейские и американские) — перешивая одежду под картинки из каталога "Бурда".

Автор пишет ещё про некие "индивидуальные особенности" — вот о них-то и стоит упомянуть подробнее. "Индивидуальные особенности" совковой моды заключались в том, что для того, чтобы модно одеться, советскому гражданину нужно было обращаться к фарцовщикам — часто с риском для карьеры (так как такое поведение считалось "недостойным") и отдавая огромные деньги. Несчастные джинсы "Монтана" в семидесятые годы в СССР стоили у фарцовщиков 200-250 рублей — практически две средние зарплаты, деньги на них собирались месяцами, если не годами. Вот такими так сказать "индивидуальными особенностями" обросла советская мода.

4. Миф о советских автомобилях.

Вот это пожалуй самое смешное. Якобы в "оттепель" простые советские граждане могли купить себе по ЗИЛ-111. Кстати, что это вдруг про "оттепель" вспомнили, от чего это оттаивали и "оттеплялись", если в стране всё так хорошо было, и даже мороженое делалось по жесточайшим ГОСТам? И чего это ЗИЛ должны были "покупать". Eго даром всем раздавали по три штуки, а если разобьёшь все три или, например, пепельница засорится в одном из них — так ещё десять сверху дадут бесплатно, коммунизм ведь почти настал.

А если серьезно, то обычному советскому человеку купить персональный автомобиль было чрезвычайно сложно. Нужно было отстоять так называемую "очередь" (которая нередко тянулась 10-15 лет), собрать сумму денег (космическую по отношению к зарплатам), да ещё и получить унизительно так называемое "разрешение" — мол, власти не против, что вы купите себе автомобиль. Об этом я подробно писал вот в этом посте и даже приводил там фото документа-разрешешения.

Ну и в качестве всё той же вишенке на торте — на снимке изображён ЗИЛ-111, это советский автомобиль высшего класса, который выпускался с кузовами "длиннобазный седан", "лимузин" и "фаэтон" — всего с 1958 по 1967 годы было выпущено только 112 автомобилей, включая все модификации. Кстати, охотно верю, что те 112 советских номенклатурщиков, которые стали обладателями этих автомобилей в "оттепель" — получили их без всякого труда, а может быть даже совершенно бесплатно — за счёт трудового народа.

5. Миф о советских технологиях.

Нет, я не могу — это наверное ещё смешнее, чем раздаваемые всем направо и налево ЗИЛы-111. Якобы в СССР был изобретён какой-то там "мобильный телефон" — в качестве доказательства показывается некая коробочка с уменьшенным диском от советского телефона-автомата.

Хочу напомнить, что мобильный телефон — это не шайтан-коробочка-мана с проводами и винтиками, а целая технология передачи данных, включающую соты, подстанции и прочее, и собственно телефонный аппарат в которой занимает отс илы несколько процентов. Ничего этого в СССР не было, как верно заметили в твиттере — "и через какого оператора был совешен первый звонок по этой мобиле, по USSR-Mobile" или может быть по "КПСС-Wireless?".

Горькая правда заключается в том, что в «совке» не то что мобильных — а и обычные телефоны были далеко не у всех. У нас в минской квартире телефон появился только в конце восьмидесятых годов, а в квартире у бабушки был так называемый "спаренный телефон" — один на двоих с соседями. Поднимаешь трубку — а там соседи говорят, значит надо положить и подождать, пока они закончат — и только потом звонить. Вот они — реальные советские телефонные технологии.

И да, реальный первый действующий мобильный телефон (точнее, устройство, работающее по тем же принципам) появился в 1946 году в компании Моторола, чьи разработки известны и сегодня. О советских же "экспериментальных телефонах" неизвестно ничего, кроме мутных фотографий из "Науки и жизни" и россказней о том, что мы уже на самом пороге изобретения и вот-вот что-то изобретём.

6. Миф о дружбе народов.

Это так смешно, что даже грустно. Хочу напомнить анонимному автору, что в СССР о национальностях не то что задумывались — их указывали в паспорте. Именно "паспортная национальность", которая, как тавро, ставилась на человека советским государством — была во многих случаях крахом профессиональной и жизненной карьеры — так как например существовал запрет на получение евреями тех или иных спеицальностей. В народе это было широко известно и ходило под названием "не взяли из-за пятого пункта" — именно под пунктом номер пять национальность указывалась в паспорте.

Наконец, советская "дружба народов" была отлично видна в советской армии — где все тут же разбивались на "землячества", "своячества" и прочие враждующие между собой группы.

7. Миф об уважении.

Считать неприязнь и нежелание любых контактов каким-то там "уважением" может только тот, кто вырос в трагической семье, где отец избивал мать — именно в таких семьях рождаются мифы в стиле "бьёт значит любит", "бьёт значит уважает" и прочее подобное — попросту потому, что без такого мифотворчества окружающая действительность была бы совсем уж страшной и безысходной, так устроены компенсаторные функции сознания. Позже такое мифологическое видение мира переносится и на отношения между странами.

Отношение развитых стран к СССР можно охарактеризовать фразой "брезгливое презрение и жалость". С брезгливым презрением относились к коммунистическим властям (верхушка которых состояла, в основном, сплошь из убийц и лжецов), а с жалостью — к одураченному и обираемому ими народу. СССР старались не злить, так как у того было ядерное оружие и неадекватные люди у власти, но никому и в голову не приходило считать это "уважением".

В общем, ситуация напоминала ту, как если к вам в тёмном подъезде подкатит пьяный амбал с ножом и, дыша чесночным перегаром в лицо, спросит — "ты меня уважаешь?" Думаю, вы не будете с ним спорить и провоцировать конфликт — проще сказать "уважаю" и пойти своей дорогой. Но никто ведь не будет считать это настоящим уважением...

Такие дела. Как видите — описываемые мной любители СССР действительно существуют и с упорством, достойным лучшего применения, распространяют свои мифы.

Как вы думаете — зачем и кому это нужно? Что вообще думаете по этому поводу?

Напишите в комментариях, интересно.

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