Moody's прогнозирует огромный дефицит бюджета Беларуси 2.10.2021, 16:25

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Одна из причин — западные санкции.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента Беларуси в иностранной и национальной валюте и приоритетные необеспеченные рейтинги в иностранной валюте на уровне B3, но изменило прогноз по рейтингу со "стабильного" на "негативный". Об этом говорится в пресс-релизе агентства, сообщает afn.by .

"Ключевыми факторами изменения прогноза на "негативный" являются повышенные риски рефинансирования долга с учетом ужесточения экономических и финансовых санкций, ограничивающих возможности финансирования, а также ограниченные резервы Беларуси, что снижает способность противостоять дальнейшим потрясениям в условиях повышенной политической нестабильности", - говорится в пресс-релизе.

Moody's отмечает, что усиление западных санкций приведет к ухудшению экономической ситуации, что скажется на налоговых поступлениях и, в частности, на доходах от внешнеэкономической деятельности. Кроме того, на бюджет в ближайшие годы окажет давление потенциальная необходимость оказания финансовой поддержки крупным госпредприятиям, на которые распространяются санкции.

В связи с этим Moody's прогнозирует дефицит бюджета Беларуси на уровне 2,6% ВВП в 2022 году после аналогичного исполнения бюджета в 2021 году. При этом дефицит может стать значительно большим, если материализуются риски ухудшения ситуации, связанные с ужесточением санкций, полагают эксперты агентства.

Они также констатируют, что доступ Беларуси к западным финансовым рынкам фактически закрыт после введения финансовых санкций со стороны ЕС и Великобритании. На этом фоне в феврале 2023 года Беларуси предстоит погашение еврооблигаций на $800 млн, что увеличит ее финансовые потребности в ближайшие годы.

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