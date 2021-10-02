«Шокировали всю страну, ждем взлета цен» 1 2.10.2021, 16:56

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О проекте изменений в налогом законодательстве.

На дня был опубликован проект изменений в налоговом законодательстве. Эксперт по налогам и ИПэшники прокомментировали «Медиа Полесье» ожидаемые изменения.

Налоговый консультант отметил, что изменения не приняты. Это всего лишь проект. Но скорее всего он вступит в силу без изменений. По крайней мере, так можно сказать, основываясь на опыт прошлых лет.

Что изменится для ИП?

— 2022 год. Упрощенная система налогообложения останется для розничной и оптовой торговли, перевозок, туризма, общепита, здравоохранения и СТО. Эти ипэшники смогут платить по 6% от выручки. Со всех остальных УСН уберут с января. С 2023 года УСН для ИП не будет существовать вне зависимости от вида деятельности. ИПэшники будут платить налог в 16%.

— В 2022 году будет работать единый налог. Те, кто работают с физическими лицами, могут воспользоваться этим вариантом. Здесь нет лимита выручки. Но если выручка превысила налог в 40 раз, то добавляется ещё 5% на превышение. С 2023 такого варианта не будет.

Запретят ли ИП нанимать людей, пока не известно достоверно.

— Бизнес на услугах довольно выгоден. Большая выручка, маленький налог. Изменения в налоговом законодательстве не намекают, а уже прямо говорят о том, что бизнес мало делится с государством. Есть страх, что ликвидируются ИПэшники как класс. Для покупателей, клиентов изменения в налогах значат только одно – ждём взлёта цен.

Журналисты поинтересовались у индивидуальных предпринимателей мнением о предстоящих изменениях.

— Жили, живём и будем жить. У государства такая природа – собирать дань с людей. Да, изменения существенны. Но будем как-то стараться выживать, — отметил Павел, который занимается натяжными потолками.

— Я в эти тонкости не вникаю. Сейчас маникюр 30, будет 40 рублей. Цены всегда повышаются. Нам надо где-то работать. Будем стараться ко всему адаптироваться, — сказала Юлия, зарабатывающая на маникюре.

— То, что повышаются налоги, только не закидывайте камнями, хорошо. Больше денег на социально важные объекты – больницы, школы, сады, хорошие дороги, красивые чистые улицы, уютные дома. Я согласен и половину отдавать на налоги, если у нас будут университеты, как в США или Великобритании. Больницы, как в Швейцарии. Современный город, как в Сингапуре. Другой вопрос, гораздо более актуальный, как этими деньгами распорядятся. Сколько денег не дай, всё равно брешь не заткнёшь, если проблема в системе. А так, конечно, жалко деньги заработанные отдавать, — поделился мнением Александр, который вместе в женой торгуют детской одеждой.

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