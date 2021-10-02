77 лет назад закончилось Варшавское восстание 2 2.10.2021, 17:01

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Варшавское восстание - это 63 дня героической борьбы бойцов АК и жителей столицы с немецким оккупантом, без помощи извне.

2 октября минуло 77 лет со дня окончания Варшавского восстания. Когда оно начиналось 1 августа 1944 года, как командиры, так и бойцы, были уверены, что оно продлится несколько дней и завершится изгнанием гитлеровских войск из польской столицы, передает «Польское радио». Но этого не произошло. Из-за отсутствия помощи извне, нехватки продовольствия и оружия, а также из-за трагического положения гражданского населения, командиры восстания после 63-х дней героической борьбы решили пойти на капитуляцию.

Директор Музея Варшавского восстания Ян Олдаковский напомнил, что реальной помощи борющейся Варшаве не оказал не только Советский Союз, но и западные союзники:

«Восстание завершилось крахом, поскольку не помогли те, кто должен был помочь. Было видно, что решения о разделе мира уже действуют. Это всегда вызывает протест. Те, на чьей стороне была нравственная правота, кто мог сказать „нет” тоталитарной мощи, морально не проиграли».

Повстанцы боролись до конца. Немцы согласились признать повстанцам права военнопленных и обеспечить безопасную эвакуацию гражданского населения. Однако многие варшавяне были угнаны на принудительные работы, а также отправлены в концлагеря на верную смерть.

После поражения Варшавского восстания немцы начали систематически разрушать Варшаву, уничтожать памятники старины, культуры и архитектуры, жечь архивы и библиотечные собрания. В общей сложности во время Второй книги было разрушено 80% зданий и построек левобережной Варшавы. Численность жертв Варшавского восстания близка к 200 000, из которых 150 000 - гражданские лица.

Сегодня в Варшаве и окрестностях проходят памятные мероприятия, посвященные трагической дате окончания Варшавского восстания и День памяти о гражданском населении борющейся Варшавы. В мероприятиях принимают участие ветераны, представители правительства и местных органов самоуправления и рядовые варшавяне.

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