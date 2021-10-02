«На забастовку, стачку, на протест, чтоб отстоять свои права, слыхал, лукавый?»1
- 2.10.2021, 19:50
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В Беларуси предзабастовочное состояние.
Телеграм-канал «Баста!» поделился боевым стихотворением читателя:
«Рабочий люд, вас держат в нищете
Тиран и прикорытные уроды.
В упадке, при смерти, буквально на черте
Находятся все фабрики, заводы.
Воруют миллиарды. Ну а вам
Платят гроши. Иного не достойны.
Инфраструктура превратилась в хлам,
Рабочий класс коровою стал дойной.
Своею жизнью, счастьем и мечтой
Вы платите за чью-то дольче вита.
Идёте, словно скот, вы на убой
Чтоб кто-то занял место у корыта.
Коррупция в системе, словно рак,
Везде свои пустила метастазы.
И верит в Беларуси лишь дурак
В антикоррупционные указы.
Ведь каждый тендер — это воровство,
Где конкуренция есть только лишь для вида.
В структурах процветает кумовство,
Откаты, схемы, взятки — шито-крыто.
Ну, а рабочий, или инженер
Какие тут имеет перспективы?
Да вас никто давно не ставит в х.р!
Для них вы не активы, а пассивы!
Вы — кормовая база, вы — рабы,
Которых волокут к станку ОМОНом.
Но хватит! Дружно встанем на дыбы
И больше не прогнемся пред драконом!
На забастовку, стачку, на протест!
Чтоб отстоять свои права! Слыхал, лукавый?
Ключом мы гаечным снесем
Лошковско-петушковской балаклавы.
У них есть ложь, дубина и винтовка
И страх потерь источника наживы
У нас есть мощь, есть правда...
Забастовка — залог того, что завтра будем живы!»