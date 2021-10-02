«На забастовку, стачку, на протест, чтоб отстоять свои права, слыхал, лукавый?» 1 2.10.2021, 19:50

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В Беларуси предзабастовочное состояние.

Телеграм-канал «Баста!» поделился боевым стихотворением читателя:

«Рабочий люд, вас держат в нищете

Тиран и прикорытные уроды.

В упадке, при смерти, буквально на черте

Находятся все фабрики, заводы.

Воруют миллиарды. Ну а вам

Платят гроши. Иного не достойны.

Инфраструктура превратилась в хлам,

Рабочий класс коровою стал дойной.

Своею жизнью, счастьем и мечтой

Вы платите за чью-то дольче вита.

Идёте, словно скот, вы на убой

Чтоб кто-то занял место у корыта.

Коррупция в системе, словно рак,

Везде свои пустила метастазы.

И верит в Беларуси лишь дурак

В антикоррупционные указы.

Ведь каждый тендер — это воровство,

Где конкуренция есть только лишь для вида.

В структурах процветает кумовство,

Откаты, схемы, взятки — шито-крыто.

Ну, а рабочий, или инженер

Какие тут имеет перспективы?

Да вас никто давно не ставит в х.р!

Для них вы не активы, а пассивы!

Вы — кормовая база, вы — рабы,

Которых волокут к станку ОМОНом.

Но хватит! Дружно встанем на дыбы

И больше не прогнемся пред драконом!

На забастовку, стачку, на протест!

Чтоб отстоять свои права! Слыхал, лукавый?

Ключом мы гаечным снесем

Лошковско-петушковской балаклавы.

У них есть ложь, дубина и винтовка

И страх потерь источника наживы

У нас есть мощь, есть правда...

Забастовка — залог того, что завтра будем живы!»

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