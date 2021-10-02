Что известно о президенте Филиппин, который неожиданно объявил об уходе из политики 2.10.2021, 17:29

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Неожиданное заявление Родриго Дутерте сделал на мероприятии в Маниле.

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что не будет баллотироваться на пост вице-президента страны, и объявил о своем уходе из политики. Неожиданное заявление Дутерте сделал на мероприятии в Маниле, где он должен был зарегистрировать свою кандидатуру на предстоящих выборах, пишет ВВС.

Дутерте известнен своими неоднозначными высказываниями, а также объявленной им войной с наркотиками, которая обернулась на Филиппинах тысячами внесудебных убийств.

Он сам лично не раз призывал к физической расправе с наркоторговцами и наркозависимыми, и говорил, что сам лично убил троих наркодельцов.

О своем намерении баллотироваться на пост вице-президента Филиппин Дутерте заявил в августе. По закону он не может избраться на пост президента второй раз подряд. Однако теперь он отказался от своих планов, заявив, что баллотироваться на пост вице-президента "было бы нарушением конституции".

Дочь Дутерте

Заявление о своем уходе из политики Дутерте сделал на фоне слухов о том, что свою кандидатуру на пост президента страны может выдвинуть его дочь Сара Дутерте-Карпио. Сейчас 42-летняя Дутерте-Карпио занимает должность мэра южного филиппинского города Давао.

Она лидировала во всех опросах общественного мнения на Филиппинах в этом году, однако о своем возможном участии выборах говорила неоднозначно.

В частности, в прошлом месяце она заявила, что не станет участвовать в президентской гонке, так как они с отцом договорились, что баллотироваться на выборах в следующем году будет кто-то один из них.

Первым свою кандидатуру на пост президента Филиппин выдвинул 42-летний филиппинский боксер Мэнни Пакьяо.

Дутерте занял пост президента Филиппин в 2016 году в результате выборов, на которых он победил с огромным отрывом.

Филиппинский лидер неоднократно угрожал прямой расправой своим оппонентам или тем, кого считал преступниками, а объявленная Дутерте беспрецедентная кампания борьбы с наркотиками обернулась на Филиппинах тысячами внесудебных убийств.

По данным Amnesty International, за первые шесть месяцев президентства Дутерте полицией или неизвестными вооруженными нападавшими были убиты более семи тысяч человек.

В июне этого года прокурор Международного уголовного суда (МУС) попросил суд провести расследование преступлений, совершенных на Филиппинах с 2016 по 2019 год, когда в стране велась кампания, получившая название войны с наркотиками.

По мнению прокурора, в этот период могли были быть совершены преступления против человечности. В середине сентября МУС дал санкцию на проведение расследования.

Дутерте публично заявлял, что на посту вице-президента он избежит преследования МУС, однако неясно, удастся ли ему теперь сохранить юридический иммунитет.

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