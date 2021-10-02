закрыть
2 октября 2021, суббота, 20:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси даже по официальной статистике новый рекорд заболеваемости COVID-19

2
  • 2.10.2021, 17:39
  • 7,378
В Беларуси даже по официальной статистике новый рекорд заболеваемости COVID-19

Минздрав озвучил последние данные по коронавирусу в стране.

В Беларуси снова максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом за всю пандемию. За сутки в стране зарегистрированы 1998 пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси, по официальным данным, были зарегистрированы 542 077 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 521 362 пациента (1338 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден коронавирус.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли, по данным властей, 4174 пациента. Из них 15 — за последние сутки.

За минувшие сутки в Беларуси выполнили 35 647 тестов. Всего в стране проведено 8 574 094 теста.

Напомним, 14 сентября Минздрав сообщал, что в Беларусь пришла очередная волна COVID-19.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ваша вина, Лукашенко
Ваша вина, Лукашенко Ирина Халип
Интервью с обезумевшим диктатором, которое взял корреспондент CNN, – это оскорбление белорусского народа
Интервью с обезумевшим диктатором, которое взял корреспондент CNN, – это оскорбление белорусского народа Андрей Санников
Шпионские секреты Цал Дир Бие
Шпионские секреты Цал Дир Бие Владимир Халип
Первое правило забастовочного клуба
Первое правило забастовочного клуба Артем Черников