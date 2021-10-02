В Беларуси даже по официальной статистике новый рекорд заболеваемости COVID-19

В Беларуси даже по официальной статистике новый рекорд заболеваемости COVID-192
- 2.10.2021, 17:39
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Минздрав озвучил последние данные по коронавирусу в стране.
В Беларуси снова максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом за всю пандемию. За сутки в стране зарегистрированы 1998 пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси, по официальным данным, были зарегистрированы 542 077 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 521 362 пациента (1338 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден коронавирус.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли, по данным властей, 4174 пациента. Из них 15 — за последние сутки.
За минувшие сутки в Беларуси выполнили 35 647 тестов. Всего в стране проведено 8 574 094 теста.
Напомним, 14 сентября Минздрав сообщал, что в Беларусь пришла очередная волна COVID-19.