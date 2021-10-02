Какие просторные квартиры с высокими потолками можно купить Минске 1 2.10.2021, 17:48

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Варианты в разных районах столицы.

Довоенный и послевоенный жилфонд есть за что любить. Строили раньше совсем по другим стандартам, которые ценятся до сих пор. Кирпичные теплые дома, высокие потолки, балкончики с видом на проспекты, просторные кухни, длинные коридоры, лепнина на фасадах домов… В Минске есть множество предложений квартир на продажу в «сталинках» и realt.by подобрал варианты в разных районах столицы. Стоимость квартир стартует от $ 75 тысяч.

На ул. Кирова (р-н м. Купаловская)

Двухкомнатная квартира продается в «сталинке» по адресу улица Кирова, 19. Площадь составляет 33 квадратных метров (жилая — 24, кухня — 7). Находится она на втором этаже кирпичной четырехэтажки.

Дом построен в 1928 году по проекту известного архитектора Г. Кавокина, и является памятником историко-культурного наследия. В доме ведет центральный вход со стороны улицы Кирова и отдельный со двора, который утопает в зелени и где есть детская площадка и автостоянка. Капитальный ремонт дома с реставрацией фасада проведен в 2020 году.

Высота потолков в квартире — 3 метра. Здесь деревянные полы, установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, счетчики на воду. Санузел совмещенный. Сделан ремонт с заменой электропроводки, сантехники, канализационной системы, установкой бойлера. Продается с мебелью и бытовой техникой.

В районе есть детские сады, школы, поликлиника, больница, магазины, кафе, аптеки, банки, стадион и так далее. До станции метро «Купаловская» всего 5 минут пешком, до ж/д вокзала — 10 минут.

Цена: $ 86 800.

На пр-т Независимости (р-н Площадь Победы)

В «сталинке» по адресу проспект Независимости, 42 продается четырехкомнатная квартира площадью 85 «квадратов» (жилая — 62, кухня — 8). Квартира расположена на пятом этаже из шести. Кирпичный дом построен в 1958 году, является памятником архитектуры.

— В квартире в отделке использовались качественные материалы, итальянская плитка, межкомнатные двери из массива дуба. Находясь в ней, можно почувствовать дух Петербурга, — говорится в объявлении. В квартире два балкона. Один открытый с видом на проспект, другой застеклен.

Высота потолков — 2,9 метра. Санузел раздельный. Установлены металлическая входная, стеклопакеты, счетчики воды, видео-домофон, сигнализация. Есть встроенные шкафы и другая мебель, а также бытовая техника. Кстати, вместе с квартирой можно приобрести гараж с ямой во дворе дома.

В районе развита инфраструктура. Возле дома станция метро «Площадь Победы», остановки наземного общественного транспорта, парки, магазины, кафе, рестораны и так далее.

Цена: $ 174 000.

На ул. Богдановича (р-н Осмоловка)

«Двушка» площадью 54 квадратных метра (жилая — 35, кухня — 7) продается в «сталинке» по адресу улица Богдановича, 14А. Кирпичная двухэтажка построена в 1949 году. Квартира располагается на первом этаже. Высота потолков в ней — 3 метра.

В квартире сделан ремонт с выравниванием стен. Отопление и горячее водоснабжение на электрокотле итальянского производства. Деревянные полы в комнатах отшлифованы. В кухне и коридоре ламинат поверх дерева. В совмещенном санузле на полу плитка. Установлены стеклопакеты, входная металлическая дверь. Квартиру можно вывести в нежилой фонд.

Возле дома остановка общественного транспорта, на котором можно добраться до метро и центра города за 10 минут. Рядом находится театр, парк, набережная, магазины, кафе, детские сады, школы.

Цена: $ 75 000.

На ул. Стахановская (р-н Тракторный завод)

На втором этаже в «сталинке» по адресу улица Стахановская, 4 продается трехкомнатная квартира. Ее общая площадь — 70 «квадратов», жилая — 46, кухня — 7. Кирпичная четырехэтажка построена в 1947 году.

Квартира просторная, с интересной планировкой. Все комнаты раздельные, большой коридор, в кухне есть рабочая зона с окном. Здесь высокие потолки — 3,2 метра. Окна выходят на две стороны — восточную и западную.

При ремонте полностью заменена электропроводка, сантехнические трубы, установлены стеклопакеты, межкомнатные двери, металлическая входная дверь. В комнатах паркетные пол, в коридоре и кухне — ламинат. Санузел раздельный. Есть застекленный балкон. Кстати, на площадке всего две квартиры, подъезд сквозной на две стороны.

От дома до станции метро «Тракторный завод» 5 минут ходьбы. Также возле дома остановка общественного транспорта, детские сады, школа, кафе, магазины, сквер. Есть места для парковки.

Цена: $ 90 000 с торгом.

На пр-те Независимости (р-н м. Парк Челюскинцев)

Двухкомнатная квартира продается в кирпичной четырехэтажной «сталинке» по адресу проспект Независимости, 91. Этот дом называют «генеральским», так как построен он был в 1946 году и квартиры выдавались военной элите. Общая площадь квартиры — 63 квадратных метра (жилая — 38, кухня — 10).

Окна квартиры выходят на две стороны — на проспект и во двор. Есть два балкона. Санузел раздельный. Высокие потолки — 3,3 метра. В квартире сделан качественный ремонт, на полах — паркетная доска и плитка, установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, счетчики на воду. Есть просторная кладовая. Квартира полностью укомплектована мебелью и техникой, готова к заселению и комфортному проживанию.

В районе отлично развита инфраструктура и транспортное сообщение. В шаговой доступности все необходимое — станция метро «Парк Челюскинцев», магазин, банк, спортцентр, парк и многое другое.

Цена: $ 135 000.

На ул. Бобруйская (р-н ж/д вокзал)

«Двушка» площадью 50 квадратных метров (жилая — 28, кухня — 7) продается в «сталинке» по адресу улица Бобруйская, 23. Она расположена на третьем этаже кирпичной четырехэтажки, построенной в 1963 году.

В квартире просторные квадратные комнаты, высокие потолки — 3 метра, свободный коридор со встроенными шкафами, есть балкон, раздельный санузел с современной плиткой, пол ламинирован, установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, счетчики на воду. Ремонт сделан в 2017 году.

Квартира укомплектована всем необходимым для жизни — кухня по индивидуальному заказу, холодильник, духовой шкаф, микроволновая печь, мебель, зеркала и другое. Все остается новому владельцу.

Через дорогу от дома автовокзал, ж/д вокзал, остановки общественного транспорта, торговый центр, во дворе детские сад, школа, стадион. До станции метро «Площадь Ленина» пешком 5 минут.

Цена: $ 99 000.

На ул. Велозаводская (р-н м. Пролетарская)

В кирпичной трехэтажной «сталинке» по адресу улица Велозаводская, 7 продается двухкомнатная квартира площадью 57 квадратных метров (жилая — 31, кухня — 11). Она находится на третьем этаже. Дом построен в 1954 году.

— Район Велозавод проектировался советскими градостроителями как город в городе, со своей инфраструктурой, с концепцией малоэтажной застройки в архитектурном стиле ампир. Сегодня квартал является излюбленной локацией кинематографистов, — пишут в объявлении.

В квартире просторные жилые комнаты с французскими окнами с балконами, большая кухня и прихожая, раздельный санузел, есть место для гардеробной. Высокие потолки (2,9 метра) выровнены и окрашены. Напольное покрытие ламинат и плитка, межкомнатные двери из массива, входная дверь металлическая. Заменены инженерные коммуникации.

На кухне встроенная мебель с техникой — варочная панель, духовой шкаф, посудомоечная машина и холодильник. Раздельный санузел облицован кафельной плиткой, есть душевая кабина и подключены счетчики воды.

В районе есть школы, детские сады, магазины, поликлиника, спортцентр, кинотеатр, парк. До станции метро «Пролетарская» около 10 минут пешком.

Цена: $ 96 000.

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