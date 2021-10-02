За что Таракану следовало бы молить о прощении у белорусских спортсменов и налогоплательщиков? 3 2.10.2021, 18:35

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Несколько пунктов.

30 сентября американский канал CNN внезапно выложил видео диалога своего журналиста Мэттью Ченса с Лукашенко. Koгда Ченс спросил, не хочет ли Лукашенко «воспользоваться возможностью извиниться перед белoрусами за нарушения прав человека, пострадавших от ваших рук», узурпатор ответил, что «ему не хотелось бы воспользоваться», порассуждал, что в случае появления желания сделал бы это через госСМИ, и подытожил: «Думаю, что мне вообще извиняться не за что».

Однако же только в спорте, где на протяжении всей «карьеры» Таракан стремился что-то «регулировать», да и больше двадцати лет возглавлял НОК, существует ряд причин, по которым можно было бы и извиниться – как перед белорусами-спортсменами, так и перед белорусами-налогоплательщиками, чьи средства тратятся с сомнительной эффективностью. Вот всего несколько пунктов, которые выделила «Трибуна».

Выдавливание из спорта профессионалов с мнением вне зависимости от заслуг

На днях главный идеолог администрации Лукашенко Игорь Луцкий открыто заявил, что его стране нужны не все спортсмены даже чемпионского уровня, ведь, как оказалось, «спортивные победы – не самоцель» (вот это поворот). «Чемпионы должны показывать пример готовности защищать честь своей страны, пример патриотизма. Для чего народу чемпионы, которые работают на разрушение гражданского согласия, ратуют за обнищание людей, потерю суверенитета?» – вопросил чиновник.

Нам неизвестно, что за спортсмены в Беларуси против «богатства и независимости страны». По гражданскому согласию вот, например, хлестко бил Максим Недосеков – прыгун признавался, что свою бронзу на ОИ брал не для всех белорусов, а лишь для определенного их круга. Ну а вот то, что спортивные победы режиму угодны далеко не все, мы поняли давно. И до выборов-2020 профессионалы со своим мнением в белспорте не приветствовались, и любую оппозицию глушили как могли – чего стоит отмена результатов выборов после победы неугодного системе кандидата в фехтовании в 2017-м или же случай Сергея Рутенко (да, когда-то и он был в локальной гандбольной оппозиции), в 2019-м переставшего быть зампредом БФГ после того, как открыто выразил мнение, отличное от мнения его босса.

Ну а уж за последний год борьба с инакомыслящими достигла апогея: пожелавшие честных выборов выдавливались и из сборных, и из клубов (пример Василия Хомутовского и брестского «Динамо»), непокорный ГК «Витязь» сняли со всех турниров за формальное нарушение в одном из них, а высшей точкой стал международный скандал с Кристиной Тимановской – система атаковала девушку, которая усиленно дистанцировалась от политики, когда легкоатлетка публично пожаловалась на элементарное неполучение у нее согласия на внесение в протокол незапланированной непрофильной дистанции.

В итоге список тех, кому вместо извинений достались притеснения, внушает: заслуженный тренер фристайлистов Николай Козеко, его подопечная чемпионка мира Александра Романовская, легкоатлетки Андрей Кравченко, Ольга Мазуренок, Дарья Борисевич, Светлана Куделич, боксер Дмитрий Асанов, дзюдоисты Дмитрий Шершань и Александр Ваховяк, боец Иван Ганин, хоккейные специалисты Александр Руммо и Евгений Мазуро, гандбольные специалисты Наталья Петракова и Константин Грибов... В полном списке больше ста фамилий – мы просим прощения у тех, кого не прописали здесь. А ведь есть и случаи уголовного преследования: пловчихи Александры Герасимени, гандбольного менеджера Александра Опейкина, футболистов Ростислава Шавеля и Александра Ивулина.

Принуждение спортсменов поддерживать режим

В конце ноября 2020-го система придумала ответить на письмо за честные выборы своим посланием, в котором призывали к спорту вне политики и тут же благодарили государство за созданные условия (о чем ниже). В общем, его тут же назвали провластным письмом – и стали следить за подписями, которые добавлялись целыми группами участников одной структуры. И, как оказалось, часто это делали так, что сами спортсмены об этом не знали – а по факту получали обещания проблем от руководства в случае попыток что-то изменить.

Ну а в 2021-м подписантов стали требовать из футбольных клубов – иначе Минспорта отказывалось подписывать важную бумагу, без которой в Беларуси почти никто не станет спонсировать спортивную команду. В итоге в большинстве команд, поупиравшись, сдались – при этом заявляли, что сами они вообще не за режим, а действовали лишь во имя спасения клуба. «Спутнику», к слову, не помогло.

Использование достижений спортсменов для собственного пиара

Лукашенко как-то назвал спорт «самой большой политикой» - объяснение строилось на том, что успехи на аренах и площадках работают на узнаваемость страны, и спортивные победы – «самый короткий и дешевый путь поднять престиж страны на международной арене».

Впрочем, не раз Лукашенко пробовал этот метод и для собственной узнаваемости. Как известно, большие успехи спортсменок, по словам политика, неразрывно связаны с ним самим – то он заявлял, что чемпионку Australian Open Викторию Азаренко в детстве подпитывал булочками, то раскладывал золотую гонку ОИ-2014 Дарье Домрачевой. А сколько было поздравлений с победами (в последний год даже с откровенно малозначительными, но достигнутыми лоялистами) и личного вручения званий и наград! Плюс незабываемый теннис в одних носках с Азаренко и тогда первой ракеткой мира Каролин Возняцки, конечно.

Появлялся Лукашенко в инфополе и тогда, когда у спортсменов возникали проблемы – правда, на международном уровне это ничего не меняло. Например, после спорного по оценке непопадания в финал ОИ-2018 чемпиона Сочи фристайлиста Антона Кушнира Лукашенко грозил «растрясти сонное царство» МОК жалобой на умышленное занижение оценок – но безрезультатно. Интереснее то, что ныне подписант за режим Кушнир за год до ОИ получил травму и лишился госстипендии – в СМИ жаловался на бедность, а представитель Минспорта говорил, что все согласно правилам.

Лукашенко также строил имидж и на собственных «достижениях» в сфере любительского спорта – его команда всегда (с очень редкими исключениями) выигрывает и на лыжероллерной трассе, и на «Минской лыжне», и в хоккейных соревнованиях (со щедрым вкраплением профессионалов). Причем в 2014-м за Рождественский турнир некоторые игроки вопреки закону получили указом Лукашенко звания заслуженных мастеров спорта.

Упреки за выделяемые деньги при системе, в которой спорт не может не зависеть от государства

Лукашенко не раз критиковал спорт в духе того, что он не оправдывает вкладываемые в него государством деньги. Так было и в начале сентября на открытии стадиона «Динамо-Юни» – политик заявил, что устал слушать от неких людей критику за траты впустую, и добавил, что «шальных денег больше не будет». Не реже Лукашенко призывал «заканчивать с иждивенчеством» и говорил о «недопустимости жировать за казенный счет» – вот пример из 2011-го.

Вот только Лукашенко сам сделал господдержку основным видом поступления денег в спорт, включив систему «от указа до указа». Документы с названиями ««О дополнительных мерах по...» стали определять развитие видов спорта и даже конкретных клубов. В то же время зарабатывать сами по каким-то стандартным моделям командам и федерациям было сложно – потому что потенциальные болельщики никогда не жировали, чтобы тратить много что на стадионах, что ради трансляций, рынок которых также создать не удалось. Система и тут предлагала легкие пути – к примеру, передавала на балансы клубов некие гособъекты типа рынков или автостоянок, которые могли показать прибыль для отчетности. В общем, было сделано предостаточно, чтобы спорт на всех уровнях плотно засел на госиглу – так чего теперь удивляться, что у него не получается не зависеть от государства?

Неэффективная модель спортивного устройства

Из предыдущего пункта вытекает следующий – потому что при выстроенной системе даже редкие частные вложения практически не приносят отдачи. Сколько энтузиастов пытались привести свои клубы к успеху в белoрусском футболе, в процессе понимали, что неприятие чиновниками сильно затрудняет процесс, и в итоге уставали биться головой в стену? Так развалились «Дарида», «Савит», «Луч», ставший «Дняпро»... «Крумкачы» еще борются, но давят на них давно (помните историю «черного пакета»?) и неотступно. Что-то большое и славное получилось, конечно, у Анатолия Капского и БАТЭ, но даже там финансовый успех оказался полностью завязан лишь на достижениях в еврокубках – и без них спустя два сезона пришлось, как всем, искать подписантов за режим ради господдержки. Ну а Александр Зайцев, привезший чемпионство в Брест, слишком хорошо общался с семьей Лукашенко, чтобы рассматривать его пример в общем ряду.

Та же проблема эффективности встает и при анализе инфраструктуры. Да, у многих видов спорта за «карьеру» Лукашенко появился солидный «центровой» объект-другой: велодром и конькобежный стадион «Минск-Арены» , дворцы гимнастики и борьбы, центр фристайла и другие. Но практически все они – в Минске, а «на местах» ситуация остается плачевной даже с простыми объектами для популярных игровых видов, особенно в сравнении с соседскими.

И даже в любимом Лукашенко хоккее, где благодаря такому чувству начали усиленно строить ледовые дворцы, получается не комильфо: мало того что они во многих случаях очень дорогие, отчего неокупаемые, так еще и на тренировки детей периодически не хватает льда. Не проще ли все же было построить универсальные спорткомплексы и более дешевые ледовые площадки?

Проведение убыточных соревнований

При Лукашенко Беларусь стала любительницей побороться за крупные международные турниры. Критики обращали внимание, что очень многие из них явно убыточны, но Таракан стоял на своем: «Естественно, это все окупается. За это - имидж страны, пиар настоящий - сейчас платят сотни миллионов долларов».

Однако имидж страны событиями 2020-21 годов, очевидно, отброшен далеко назад, и любые возможные положительные эффекты от спортивных событий уже стерты насилием силовиков. Ну а проблемы с окупаемостью действительно имели место – так, во время Европейских игр 2019-го министр финансов Максим Ермолович заявил, что вместо планировавшихся 50 миллионов долларов на проведения соревнований в Минске потратили целых 265 миллионов, почти 50% от которых выделили напрямую из бюджета, после чего факт того, что «не перекрыли траты», пришлось признать и самому Лукашенко. Извинений не было – только новые слова о бесценном имидже страны.

Если у вас есть чем дополнить список – ждем в комментариях!

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