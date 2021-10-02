Как беглый экс-президент Украины Янукович воровал шапки 8 2.10.2021, 18:48

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Фото: Reuters

Промышлял Янукович еще в 1960-е годы на вокзалах.

Cегодня будет весьма интересный и необычный пост на одну пикантную тему — рассказ о том, как именно воровал шапки бывший президент Украины Виктор Янукович, бежавший из Украины после победы Евромайдана. Многие наверное помнят, что у Януковича была кличка "шапкокрад" — под таким названием его и сейчас ещё часто поминают в твиттере. Я решил выяснить, как и почему эта кличка возникла и какие именно шапки крал Янукович. На глаза попалась версия, которая выглядит весьма интересно и по-своему смешно, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович.

Несколько слов о советских шапках. В целом в наших широтах зимняя шапка — практически необходимый предмет гардероба, а в СССР этот атрибут превратился в показатель определенной зажиточности и социального статуса. Вплоть до того, что отдельные образцы шапок стоили до 2-3 среднемесячных зарплат и за ними охотились специализированные воры-шапкокрады) Собственно, именно по таким шапкам Янукович и специализировался. Но обо всём по порядку.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о советских зимних шапках и о том, как Янукович их воровал.

02. Для начала, как водится — немного истории о советских зимних головных уборах. В довоенном СССР, а также в 1950-е годы в Союзе не было особо большого выбора зимних шапок. Мужчины носили чаще всего обычную ушанку из дешевого меха, а женщины прикрывали головы обычными шерстяными платками. Ведь синтетических материалов тогда еще толком не было.

Вот хороший фотоснимок 1959 года, который отлично передаёт уличную зимнюю моду тех времён, на дядьке надета простецкая черная ушанка с поднятыми ушами, а дамы закутаны в платки. Кстати, я всегда не понимал, какой толк от такой маленькой шапочки зимой — ведь она совершенно не закрывает уши, которые мёрзнут на морозе больше всего:

03. Альтернатива меховым шапкам — вязаные "петушки" массово стали появляться в начале 1970-х годов, их предшественником стали вязаные спортивные шапочки, которые носили лыжники, охотники, велосипедисты и альпинисты ещё в пятидесятые годы и ранее. Так шапку называли из-за характерного гребня, который образовывался из-за удлиненной формы и особого кроя верхней части шапки. Впрочем, носила их в основном молодежь, спортсмены и "обычные" советские граждане; те кто хотел в то время принадлежал к правительственным кругам, был партийным работником либо просто хотел выглядеть респектабельно, всё равно предпочитал меховые шапки.

Они выглядели вот так, фотоснимок 1990 года. Выглядели они всегда довольно ярко и делались чаще всего почему-то синего, красного и белого цвета разных оттенков.

04. Что интересно, меховые шапки имели свою четкую "дифференциацию" — скажем, обычные граждане носили простую ушанку из "неблагородного" меха (вроде колика), партийные работники могли носить шапки из ондатры, а военные чины и высшее руководство — каракулевые папахи. Кстати, шапки из каракуля любили и Брежнев, и Хрущев:

05. В брежневские времена были популярны так называемые "пыжиковые" шапки. Делали их, между прочим, весьма варварским способом — из меха полугодовалого теленка северного оленя, который считался особо теплым и при этом легким. Пыжиковая шапка в те годы считалась показателем статуса, чаще всего её носила партийная элита, а среди "обычных граждан" её чаще всего могли достать всякие завмаги и торговые ревизоры по определенному блату.

Были свои особенные шапки и у советской армии — у рядового состава и сержантов это были шапки-ушанки из искусственного меха голубоватого цвета. Такой мех весьма сильно уступал по тепловым свойствам меху натуральному, отчего шапки прозвали "ушанкой на рыбьем меху", вот так они выглядели:

06. Шапки из норки появились ближе к 1980-м годам и сразу стали модным фетишем, а также показателем определенного достатка владельца — цена на такую шапку могла доходить до 2, а то и до 3 среднестатистических советских зарплат. Также ценились шапки из серого меха песца — в конце восьмидесятых/начале девяностых в Беларусь такой мех часто везли из Польши (контрабандой), а затем шили из него шапки на заказ в ателье, был ещё популярен дамский вариант шапка/воротник для пальто из одного типа меха.

Не менее интересно и и хранили столь ценный головной убор — часто для такой шапки была отдельная картонная коробка, внутрь шапки вкладывалась специальная форма (цилиндр из картона), а в саму коробку клался кусок пахучего мыла, чтобы отпугнуть моль (нафталин для таких целей был слишком вонюч). Вот так выглядел модный дамский головной убор в те годы:

07. А что же Янукович? Как пишут некоторые источники, "живой и легитимный" ещё в 1960-е годы работал в составе банды, воровавшей ондатровые и пыжиковые шапки, причем достаточно экстравагантным способом — в общественных туалетах, например на вокзале. Делалось это следующим образом. Кабинки в советских туалетах были разделены чаще всего не стенкой — а обычными перегородками высотой от пола около двух метров или даже ниже. Пока ничего не подозревающая жертва сидела на унитазе — высокий Янукович внезапно перевешивался из соседней кабинки, срывал шапку и убегал. Такой способ считался более безопасным для вора, так как жертва, фактически, не видела преступника и не могла в последствии его опознать, плюс благодаря деликатному положению не имела возможности тут же незамедлительно пуститься в погоню. Не знаю, правда это или нет — но звучит достаточно правдоподобно.

Кстати, примерно в те же годы для противодействия ворам-шапкокрадам начали использовать резинку. К шапке из ценного меха пришивалась и затем натягивалась под подбородок обычная белая резинка от трусов, что помогало избежать внезапной кражи шапки — если вору не удавалось сорвать шапку с первого раза, то чаще всего он, как гордый орёл, не делал второй попытки. А ещё существовали шапки из "поддельного пыжика", которые было не так обидно потерять, хотя внешне они сильно проигрывали оригиналам. Вот здесь сразу за торговкой (справа) заметна такая мужская шапка, виден некачественный мех и кустарная покраска "под пыжа":

08. В детстве я носил меховую шапку на завязках с меховыми помпонами — в ней было тепло, но плоховато слышно, так как шапка полностью закрывала уши. Вязаный "петушок" я тоже успел поносить в самом начале 1990-х, белого цвета, с надписью "SPORT" — запомнилось, что он был очень плотный, теплый и практически непродуваемый.

Вот на этом снимке 1989 года видна "детская мода" тех лет:

Вы помните, какие шапки вы носили в СССР? И что думаете на счёт Януковича — реально ли он воровал шапки и можно ли было выбирать такого человека в президенты?

Напишите в комментариях, интересно.

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