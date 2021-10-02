В воскресенье днем будет до +19°С 2.10.2021, 18:51

Подробный прогноз погоды на завтра.

3 октября будет облачно с прояснениями, пишет сайт pogoda.by. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северу страны ожидаются кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +2..+8°С, днем +11..+17°С, по юго-западу страны до +19°С.

4 октября переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по востоку страны возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный порывистый, днем по западу местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +2..+8°С, днем +12..+19°С.

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