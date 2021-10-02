В окружении Путина призвали власти Беларуси освободить задержанного журналиста «Комсомольской правды» 10 2.10.2021, 19:00

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До этого Кремль жестко отреагировал на блокировку «Комсомольской правды» в Беларуси.

Профессиональная деятельность журналиста не может быть основанием для преследования, указали в Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

Как сообщает ТАСС, постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призывает власти Беларуси освободить задержанного в ночь с 1 на 2 октября журналиста издания "Комсомольская правда в Беларуси" Геннадия Можейко. Об этом говорится в заявлении комиссии, которое опубликовала пресс-служба СПЧ в своем Telegram-канале в субботу.

"После блокирования сайта "Комсомольской правды в Беларуси" данные действия белорусских властей выглядят целенаправленным давлением на российские медиа на территории «союзного государства», - говорится в заявлении.

"Профессиональная деятельность журналиста не может быть основанием для преследования", - подчеркивается в сообщении.

Доступ к сайту издания "Комсомольская правда в Беларуси" был заблокирован в среду.

Напомним, Геннадий Можейко был задержан в ночь с 1 на 2 октября и находится в изоляторе в Минске. Об этом сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на слова матери журналиста. По ее данным, 1 октября в квартире ее сына по месту жительства в течение двух с половиной часов производился обыск сотрудниками КГБ. В постановлении на обыск, по ее словам, были указаны статьи 130 и 369 уголовного кодекса о «разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и оскорблении представителя власти».

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